陸國有大行推進房地產融資 對接項目超8,200個

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大陸國有六大銀行先後宣布積極部署落實城市房地產融資協調機制，據公開信息披露，目前對接超過8,200個項目。

澎湃新聞統計，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等六大國有銀行中，除了郵儲銀行未公布對接的清單項目外，五家銀行目前至少獲取、對接超過8,200個項目。

其中，中國銀行發布消息稱，城市房地產融資協調機制建立後，該銀行已成立工作專班，從提供支持政策、滿足合理融資需求，做好業務管理、建立專項統計監測等7個方面推出15條具體措施。截至2月12日，中國銀行已推進超過110個項目的審批工作，合計金額約人民幣（下同）550億元，其中，已審批完成項目共75個，合計金額近400億元。

中國農業銀行稱，該行已累計對接協調機制項目2,700多個，自1月26日金融監管總局專題會議以來，新審批項目超過10個，審批貸款近50億元。貸款項目主體中，民營企業等非國有企業佔比超過80％，項目類型以滿足剛需和改善型需求的住宅為主。

交通銀行表示，交行青島分行在收到第一批項目名單後，立即與客戶溝通並開闢綠色通道，僅用3天便實現清單內首個項目投放落地，成為青島市城市房地產融資協調機制建立後的首單投放，有效滿足項目建設融資需求。

另外，郵儲銀行公布，該銀行成立房地產融資協調機制工作小組，推進項目盡快對接落地，助力協調機制高效運轉。目前郵儲銀行積極對接協調機制推送主辦行項目，共覆蓋河南、四川、廣西等10個省份，融資金額57億元，並已在河南、廣西、貴州、大連等省區市落地項目，一視同仁滿足不同所有制房地產企業融資需求。