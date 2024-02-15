不過情人節的大陸年輕人 陸媒：只想賺錢迎財神

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今年的西洋情人節正逢農曆正月初五迎財神的日子，「浪漫」味道比往年稍淡。據界面新聞「定焦One」報導，在中國人心中，春節重於情人節，不少品牌的營銷重心也優先放在春節；而很多年輕情侶都各自回老家過年了，處於異地狀態，情人節的消費力也相對緊縮。但這難不倒想在節日賺錢的年輕人，他們將情人節生意的戰線拉長，將其看成是整個春節流量中的一環。

有的年輕花店店主一邊發力春節的年宵花，一邊鼓勵用戶在春節前預定好情人節的花束；有的攤主從年初一到元宵節日日擺攤，在春節熱賣商品的基礎上，適量備貨情人節相關商品；有的迪士尼跟拍攝影師將情人節的福利拉長至初七甚至初八，因為觀察到很多情侶那幾天才從老家回上海。

而一些年輕人在情人節期間的消費已經變得比較理性，比起往比較火的出租自己、連麥哄睡、「孤寡青蛙」等「暴利」「獵奇」生意，今年想在情人節賺到錢，更依賴平日的客源和口碑積累。

情人節生意的門檻在提高，不變的是，年輕人想賺錢的心。

花店老闆：一天收入8萬（人民幣，下同），36小時連軸轉

今年情人節恰逢大年初五迎財神，社交平台上，年輕的花店店主們問得最多的問題不是「今年備多少貨」，而是「今年情人節大家還過嗎？」

尤其是一些大城市新開的花店，老顧客還不多，再加上很多情侶回老家過年了，年初五店裡有些員工還沒回來，趕上過年花材變貴、翻倍漲價，一些店主表示「準備瀟灑過年、不做情人節生意了」。

斑斕集主理人潘潘在2月初也有一些頭疼，陸續有供貨商問他，這個節日要不少備一些貨？也有朋友勸他，不如節日放假，讓自己和員工好好休息。

但在反覆思考之後，潘潘還是決定正常預訂花材，並在這個情人節推出5款節日限定款花束＋3款花桶，且每款有三個尺寸，分別定價380元、580元和880元。

情人節、520和七夕等節日，潘潘已經經歷過7、8次，每個節日的進貨價都會漲得很高，他會將節日的毛利率控制在40％左右。

之所以敢正常備貨，潘潘的底氣在於店裡已經積累了一批優質私域客群，可以一定程度上預測單量。「以前純憑經驗出現過偏差，進多了賣不掉，進少了不夠賣。現在有了相對穩定的客源，我們只在APP上開放限量接單，固定單量固定款式，質量也比較可控。」潘潘稱。

一直到除夕前後，潘潘店裡的預訂量開始持續增加，他懸著的心終於放了下來。一些客人為了避開情人節當日配送的高峰，將訂單提前下在了13日。

接到預約訂單之後，店裡的花藝師們從13日早上7點到14日晚上7點，需要忙碌36個小時，做好後統一放到保鮮庫房，按照客戶要求的時間進行配送。

最後整個情人節期間，預估總出單量在100-200單，平均客單價800元左右，節日流水在8-12萬元。「鮮花依賴節慶的流量，目前來看， 跟上一個節日比，這次情人節多少會受些影響，但隨著店鋪運營的逐漸成熟，整體上的成績還是一個節日好過一個節日的。」潘潘說。

線下擺攤：古風花燈、玫瑰花相框，一天收入1500元

花燈、中國結、醒獅擺件等，是春節氛圍感的必備物件。每年春節前，線下擺攤賣這些年味物件，是很多人的副業首選。今年情人節，不少攤主為了賺更多，在售賣以上物品的基礎上，開發了情人節專屬單品。

去年元宵節，陳先生嘗試擺攤，自此開始了第二職業，他負責介紹產品、攬客，太太負責設計、製作。

兩人先後嘗試過滴膠、奶油膠等品類，效果一般且同質化嚴重，最終找到了扭扭棒這個相對小眾的品類，把原材料扭成小狗小貓小花等形狀，然後修毛、做造型、上色、加配飾。雖然一整套下來費時費力，但因為做工精細，他們積累了一批客源，並賣爆了幾個固定選品，成立了品牌「Sweetgo 手作」。擺攤一年多以來，陳先生攤位的客群，有六成是遊客。

今年春節，陳先生準備了很多龍頭掛件、醒獅發夾，還為情人節準備了一批玫瑰花束、玫瑰花相框以及各類花卉花束。在節前兩周左右，全家人就開始一起做準備，每晚加班製作，甚至邊擺攤邊現場趕製產品。

扭扭棒的材料費並不高，主要成本是攤位費和人工費。據陳先生介紹，他們的攤位平時就在杭州城北的大兜路歷史文化街區，處於整個運河板塊的旅遊區，旁邊就是香積寺。春節期間客流量較大，一天的攤位費要300多元，是平時的兩倍。而如果想在西湖邊及河坊街等更為熱門的街區，攤位費更高，在350元-400元之間。

今年春節，陳先生的攤位前沒有冷清過，他預估，單天營業額在1500元左右，情人節人會更多，這樣的火爆情況會持續到元宵節當天。

在2024年，陳先生會繼續常態化擺攤，且希望這項副業能慢慢走上正軌。

對於擺攤的人來說，固定攤位的客流量相對有保障，但攤位費的投入度高，有些人更喜歡擺流動攤位，成本更低、出攤時間更自由，但如此一來，銷量也更依賴節慶日。

小珍珠從2023年8月份開始嘗試擺攤，主要售賣花燈，她不是從網上進成品，而是購入零件自己製作，做工更精緻。「一個花燈根據難易程度需要製作20分鐘到40分鐘不等，售價15元-35元。」

不過，流動攤位的收入相對不固定，平日裡，她一晚上收入幾十到幾百元，也發生過吹2小時冷風一件都沒有賣出去的情況；但遇到節日，最好的一次，半個小時賣了1000多元。

那次賣得最好的，是小珍珠在網上無意中看到的一個古風花燈，她和妹妹熬夜研究加工了3個晚上製成。因為這款花燈當時在縣城還沒有人賣，上街一擺出來就有很多人圍觀問價，準備的貨根本不夠賣。但不久之後，這款燈就在別的攤位上出現了，她攤位的銷量也下滑了。

今年春節，小珍珠選擇天氣好的日子出去擺攤，並且為情人節準備了手工編織花，如果算上時間和人力成本，每天至少擺攤四五個小時，收入約數百元，賺得並不算多。同時，她發現，編織花賣不上價格，最多賣9.9元，但成本並不低，銷售大宗還是依靠平日的花燈爆款。

但她認為，做許多事情都和擺攤一樣，沒有必要給自己太大壓力，至少通過擺攤，一定程度上撫平了自己對事業的焦慮。

新派服務：樂園跟拍、cos委託，訂單接不過來

今年情人節和春節假期後面幾天，不少還在休假的年輕人擠爆了迪士尼、環球影城等遊樂園，很多約拍攝影師因為熟悉網紅拍攝打卡點，同時能提供泡泡機、髮箍等道具，在情人節期間尤其受歡迎。

在社交平台上，環球影城、迪士尼等樂園內做跟拍的攝影師和機構多達數百個，且這類約拍幾乎沒有淡季，寒暑假、元旦、小長假往往都會約滿，週末還會有很多本地客人。

「情人節還有檔期嗎？」距離春節還有一星期，獨立攝影師「爪爪」的迪士尼跟拍情人節檔期已被約滿，但約拍邀請還在陸續發來。

很多人關注到她，是因為她的拍攝風格以日系膠片為主，這正是近兩年流行的風格。最終，她的情人節檔期（2月14日、2月15日）全部被約滿，一天工作6小時（11：00-17：00），按小時計算，最多可接12單。

她的報價是238元／小時（平日218元／小時），粗略預估，兩天進帳2800多元。「有的年輕人會刻意避開2月14日情人節當天，擔心那天人太多，15日那天約的也都是情侶。」

去年裸辭之後，爪爪成了一名跟拍攝影師，一開始找了一些互勉（為客人免費拍照練手）的模特練習人像攝影，結果就爆單了，整個11月、12月全部約滿。

在爪爪的客群中，有部分cos委託群體。和以往「租男友」「租女友」回家過年有所不同，今年在社交平台上，有不少年輕人預約了cos委託過情人節。在這類委託中，雙方多為女性，由單主發出委託，被委託方則會打扮成單主指定的遊戲裡的男性角色，陪伴其進行一場約會。

在今年情人節和春節期間，這門生意還在持續火爆，不少coser表示情人節當天已經被約滿，通常價格為50-100元／小時，包天（8小時）幾百元到上千元不等。在約定的時間內，單主和coser會看電影、逛街喝咖啡、玩劇本殺等，也有不少人會去遊樂園，請跟拍記錄他們的一日約會。

一位coser告訴「定焦」，因為服務內容主要是約會，大家更願意選擇有意義的節日，比如情人節、七夕或520等，單子都會特別多，名氣越大的coser越需要提前預約。同時，因為圈子裡都是女性，女生之間的共情能力和溝通理解能力更好，不管是拍情侶照片還是進行約會，即使涉及一些親密舉動，也不會覺得尷尬，反而會更有氛圍感。

結語：情人節賺錢，越來越不簡單

這個情人節，曾經那些讓人艷羨不已的「暴利」「獵奇」的生意，比如孤寡青蛙、哄睡陪玩、出租自己等，似乎都消失了。更明顯的是，生意越來越看重客源、技能以及「節日經濟」的助力，賺的更多是辛苦錢。

比如在社交平台，有人在沙灘和雪地代寫訂製祝福，再拍成照片或視頻賣給買家，每單幾元到幾十元不等；還有人代放煙花，除了購買煙花的價格，外加路費和鞭炮價格的10％作為服務費，可以直播也可以錄制視頻。

不過，即便如此，還是有不少年輕人放棄休息、忘記「社恐」，不想放過任何一個賺錢的好時機。

在這樣的變化背後，不難發現年輕人關於消費和賺錢的兩個趨勢。

消費方面，回歸理性、取悅自己。爪爪發現，比起情人節給別人送禮，這兩年，人們開始把錢花在自己身上，更重視自己的感受。比如，cos委託是找人和自己談戀愛，樂園跟拍是拍自己和玩偶、代放煙花是放給自己看，有人在情人節買花是送給自己。

賺錢方面，相比過節，更想賺錢。潘潘注意到，有部分人對情人節的熱情下降、觀念淡薄，相比談戀愛，可能更想賺錢。單一的收入來源很難給年輕人帶來安全感，有技能的靠技能賺錢，技能不多的靠點子和體力賺錢。

當然，年輕人的追求，也不只是為了賺錢。最理想的狀態，是「事業愛情雙豐收」，只是，沒有事情是簡單的，愛情不是，賺錢也不是。