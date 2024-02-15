如何定義「中國公司」？ 外媒：華爾街投行成中美監管夾心餅

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在中美監管機構相互衝突的要求越來越多的情況下，投行人士要處理許多棘手的問題。如何定義「中國公司」，對華爾街投行而言，無疑是最頭痛的問題。

《華爾街日報》15日指出，這種不確定性意味著投行人士無法確定哪些IPO需要在哪裡獲得批准，也無法確定中國監管機構會在多大程度上阻止海外市場的交易。

報導稱，Dealogic數據顯示，過去10年中，中國公司通過赴美IPO籌資超過770億美元。但近年來，這部分業務來源不斷減少，迫使華爾街投行尋找中國以外的新業務來源。

報導表示，這種不確定性源於中國證監會2023年3月實施的境外上市備案新規。中國證監會要求公司在上市前進行備案，而非事後報備證監會。更重要的是，這項規定適用於可變利益實體（Variable Interest Entity，VIE，或稱協議控股結構），這是很多中國企業在美國上市採取的一種架構，包括之前網路巨頭阿里巴巴和京東的IPO。

換言之，若一家公司一半以上收入、利潤或資產在中國，無論其總部在哪裡，中國證監會都希望看到相關備案。證監會還要求主要在中國開展營商活動的公司、或高層管理人員在中國出生或主要居住在中國的公司提交備案。

報導直言，快時尚巨頭希音（Shein）就因「中國公司」定義模糊不清而受到影響，擱置有望為華爾街投行帶來巨額費用收入的IPO。該零售商總部設在新加坡，在上一輪融資中估值約為660億美元。

希音於2023年底向美國證券交易委員會（SEC）祕密提交IPO申請，而在告知中國證監會的問題上出現反覆。希音最終還是向中國監管機構提交備案，但這加大該公司的上市將面臨美國政界人士新一輪施壓的風險。由於對該公司供應鏈的質疑，美國政界人士已呼籲暫停IPO。

需要兼顧監管機構和政治擔憂，只會使得華爾街交易撮合者的壓力更大，他們在過去幾年經歷IPO市場時好時壞的情況。投行人士和律師們不想失誤和激怒中國證監會。知情人士表示，結果是，投行人士和律師們在提交招股說明書之前會過於謹慎，主動詢問中國證監會是否需要備案。

年利達律師事務所（Linklaters）專門從事與中國相關交易的公司業務合夥人徐宏（John Xu）說，如果這些投行中的任何一家在中國證監會那裡遇到麻煩，都可能會影響未來的業務。

此外，美國的銀行和投資公司也面臨越來越大的壓力，要求相關企業切斷或限制與中國的關係，因此這種模糊性尤為危險。美國總統拜登去年簽署一項行政令，旨在限制美國私募股權和風投基金投資中國。