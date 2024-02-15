龍年開工 蔡宏圖：接軌會計準則、新清償能力制度最具挑戰

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龍年開工，國泰金董事長蔡宏圖在新春上班第一天對同仁發表公開信，點出龍年最關鍵的挑戰，就是保險業務要順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度，他也期許同仁，面對大環境的改變，包括生成式 AI 快速崛起、台灣人口結構變化、氣候變遷、資安的威脅等趨勢都不容忽視，應掌握趨勢、洞燭機先並做足準備。

蔡宏圖解釋，因應環境變化，未來兩三年各項監理法規都不斷調整精進，當接軌國際會計準則時日愈近，我們在經營上更須加速轉型，舉凡經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及 IT 系統等，都要全面檢視。轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新的契機。

邁入新的一年，大多數的國際展望皆預期通膨會較為趨緩，全球經濟與金融市場則仍有波動，但大環境正在發生的許多趨勢也不容忽視。

蔡宏圖觀察，生成式 AI 快速崛起正在顛覆遊戲規則，如何善用 AI 以及如何監理，都受到全球高度關注；而台灣人口結構變化，考驗我們如何加速重整商業模式面對超高齡社會；因應氣候變遷，身為金融業需要在氣候金融扮演更關鍵角色，要開始以淨零碳排為目標去思考綠色營運、能源轉型；另在數位化時代，資安的威脅也從未消失，是所有企業共同的課題。

面對多元專業匯流的環境，已經沒有單一專業可以解決所有問題，蔡宏圖認為，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機；他期許員工，透過科技創新、企業永續兩大支柱驅動成長，透過好的服務與商品讓客戶變得更健康、更富足。