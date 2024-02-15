《盤中解析》台積電、AI飛龍在天 台股紅盤奔高18725點

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【時報記者王逸芯台北報導】美股昨晚率先鋪路，四大指數收紅，台股金龍年開紅盤，開盤直接噴漲逾600點，指數最高衝上18725，一舉跨越前高點18619點。台積電領銜強攻，站上歷史天價709元，AI族群攻勢再起，拉動台股紅盤奪下好彩頭。

權值股今日台積電(2330)不負眾望，其ADR在台股春節休市期間大漲，今日掀起補漲，跳空大漲衝上709元開出，不僅寫歷史天價，市值也暴衝突破18兆元關卡，貢獻大盤指數約370~380點，其後漲幅略見收斂，啟動700大關保衛戰。聯發科(2454)開高震盪，盤中漲幅約2.5%。股王世芯-KY(3661)點火，盤中漲幅逾5.5%，再衝天價4395元。

高價IP股亦有亮眼表現，力旺(3529)最高奔漲停，晶心科(6533)則是差一檔就燈漲停，智原(3035)大漲約6%，M31(6643)漲幅也在4%~4.5%。

AI族群今日開紅盤持續搶鏡，技嘉(2376)直接以漲停開出，其後漲停打開，維持約漲幅7%，10:00過後即爆出逾2.6萬張的大量；緯創(3231)開高震盪，漲幅約4.5%~5%，廣達(2382)也上漲逾3.5%。

分析師表示，台積電ADR在春節封關期間大漲，國際AI類股如ARM、Nvidia、美超微等表現亦搶眼，帶動今日台股開高上漲。以技術線型來看，因MACD、周KD維持多方訊號，台股今日最高衝上18725點，成功挑戰先前高點18619點。後續來說，總經數據則須留意美一月CPI達3.1%數據高於預期，市場對今年降息時點推遲至6月以後，美債殖利率與美元指數彈升。整體布局建議仍以半導體先進製程、AI相關供應鏈、矽智財晶片、記憶體、摺疊機、重電節能相關族群為主。