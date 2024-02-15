《國際經濟》企業趨之若鶩 德國去年投資中國創新高

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】數據顯示，德國2023年對中國的直接投資成長了4.3%，金額達到創紀錄的119億歐元(約129億美元)，而且佔德國對外投資的比重也有所增加。

該數據突顯出一事實，雖然德國政府要求企業減少在中國的曝險，但是德國企業仍繼續在中國大舉投資。

IW研究所對德國央行的資料進行研究，顯示德國企業在過去三年對中國的投資，是與更早的前六年總額一樣多。

儘管如此，數據也顯示，德國企業在過去四年的投資主要是由再投資利益提供資金，而且部分企業也開始撤回資本。情況相當微妙。

IW經濟學家Juergen Matthes在報告中說：「我們可以假定，少數大公司和多數的中小企業之間，仍存在不同表現」。Matthes說，其它研究和市場說法也支援這樣的觀點，即一些中小企業正在尋求減少在中國的業務，甚至完全退出中國。

IW的報告還指出，由於德國經濟徘徊在衰退邊緣，德國的對外直接投資總額，從2022年的1700億歐元降至去年的1160億歐元。

對中國的投資佔德國總體對外投資的比重，在2023年升至10.3%，為自2014年以來的最高水準。而德國對亞洲其它地區的投資比重，則穩定在約8%。

儘管德國政府希望減少對中國市場的依賴，但是根據德國統計局估計，中國在2023年連續第八年成為德國最重要貿易夥伴。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)的聯合政府對於削減對中依賴有著不同程度的看法，總理所屬的社會民主黨(SPD)尋求較少程度的削減，但內閣中的綠黨和自由民主黨則要求大幅削減對中貿易依賴。

據相關人士透露，德國總理已經規畫要在4月15至16日帶領商業代表團訪問中國。