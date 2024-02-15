東石港口宮擲筊送汽車 他連擲10聖筊大獎開回家

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嘉義縣東石鄉港口宮大年初一至初五舉辦「擲筊送轎車、金媽祖、iPhone 15 Pro」活動，今年在搏手機加持下，過年期間廟方香油錢進帳1590多萬元，較去年成長190多萬元，而最大獎80萬汽車由在新竹工作的莊棋淵以10筊勝出獲得，至於2獎60萬元汽車得主採現場PK，最後由媽祖契子蘇俊瀚拿下，2人皆是今年最大獎幸運兒。

港口宮擲筊活動初一至初五舉行，民眾添香油錢1000元就可以擲筊搏汽車，除大獎汽車2輛，3獎為155CC普通重型機車，4獎、5獎為125CC普通重型機車，6獎、7獎為液晶電視，另廟方每天還會送出1尊重達1兩多的黃金媽祖和1支全新iPhone 15，只要添香油錢100元就有機會，吸引許多民眾報名擲筊，廟埕過年期間大排長龍，廟方概粗5天大概有30萬人次香客造訪。

東石鄉港口宮主委陳慶堂表示，今年參加擲筊搏汽車香油錢共200多萬，另金媽祖平均1天15萬元至17萬元，至於擲iPhone手機最出乎意料，每天都有10萬元香油錢，5天共50多萬元，希望明年可以更好，再加上過平安橋等，過年期間廟方收取香油錢共1590萬元，破去年1409萬紀錄，真的是媽祖有保佑！

今廟方舉辦頒獎典禮，並進行二獎1500CC汽車PK賽，都擲出9筊的蘇俊瀚和李進龍現場擲筊PK，其中李進龍12年前曾是汽車大獎得主，今特地開著媽祖送的車回港口宮，最後獲第3名。

PK賽勝出的蘇俊瀚說自己是媽祖契子，每年都會從台北特地南下港口宮拜拜，今年在太太鼓勵下第一次嘗試擲筊搏手氣，一口氣擲出9筊，連太太也難以置信，因今天要參加PK賽和頒獎，昨好不容易訂到房間，提前一晚再度南下住進飯店，透露新車打算轉手，賣出的錢部分會捐廟方及做公益。

至於以10筊開走80萬汽車的莊棋淵也是第一次報名擲汽車比賽，說擲筊過程圍觀民眾都在喊、吆喝，讓他很緊張，會把車留下來自己開、保平安，陳慶堂說，要連續擲出聖筊不容易，每位得主都是媽祖選的，很有福氣。