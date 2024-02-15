保瑞收購品牌藥發酵 1月進補7千萬元

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保瑞 (6472）因減少代理癌症用藥業績，元月營收12.25億元，月增28.9％、年減35.39％；不過，安成藥去年8月間收購6項品牌藥，則貢獻逾7,000萬元營收。董事長盛保熙表示，集團資源將持續整合，在成功將低毛利產品替換為高獲利組合下，將有助強化長期成長動能。

受惠CDMO和全球銷售兩大業務持續增加，保瑞對今年營運看法樂觀。

CDMO 業務方面，隨著旗下客戶產品持續增加，1月營收月增近 20％、年增逾 10％，預期今年將協助客戶在全球市場陸續上市 17 個商業量產品項，業績將延續成長曲線。

全球市場銷售部分，雖然今年 1 月營收較去年同期減少逾 4 成，但若扣除 2023 年 1 月代理的低毛利癌症用藥 Paclitaxel PB for Particles Injectable Suspension 營收約 9.8 億元，今年 1 月全球市場銷售業務營收則較去年同期成長逾 5 成，並與去年 12 月相比、月增 36％。

保瑞表示，去年 11 月整併完成的保瑞聯邦與晨暉生技，兩家公司業績雙雙躍升；另外，安成藥去年收購的 6 項品牌藥，也在開年第一個月貢獻超過 7,000 萬元營收，看好未來成長力。