PwC Taiwan舉辦從ESG看勞資關係的新趨勢研討會

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普華商務法律事務所、資誠聯合會計師事務所舉辦「從ESG看勞資關係的新趨勢」研討會。普華商務法律事務所主持律師蔡朝安致詞時呼籲勞資應從傳統的對抗關係走向合作，以創造整體的長期利益。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛則提醒臺灣企業不能只是聚焦在適法性如勞資糾紛、主管機關裁罰次數等，應該要關注組織是否有跟上國際上對於關鍵人權議題的要求。

普華商務法律事務所合夥律師鍾元珧強調，公司治理原則從股東至上轉向利害關係人整體利益，所以無論認不認同，企業必須搭上利害關係人資本主義的列車才能抓住營業機會。

根據國際勞工組織所提出的五大工作基本原則與權利，對照台灣企業現況，勞動部已經開始檢視上市櫃公司的永續報告書，推動台灣企業從合乎法規的要求提升至採取優化作為。

最近企業應該都已經收到勞動部發出的同工同酬自我檢核表，這份資料尚不會被蒐集或公開，建議企業誠實自我評核，同時建立並善用內部溝通管道，提前做好風險管理。

此外，企業也應減少在年報、永續報告書中「作文」，盡可能有量化數據支持，以確保資訊揭露的真實性。

桂竹安強調，以揭露、評估的要求來看，企業所涉及的人權定義不能太抽象，需要有操作性標準，也才能連結到相關資訊的蒐集、追蹤與管理。PwC建議可由五大面向：人身自由與安全、工作與勞動條件保障、個人資訊隱私保護、言論與表達自由、集會與結社自由，進行盡職調查、辨識風險、預防減緩及追蹤溝通，以營造更完善的人權環境。