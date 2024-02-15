團客赴陸政策轉彎 王國材：不得不的決定、現在球在對方

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交通部觀光署政策在農曆年前大轉彎，旅行業自7日起停止招攬前往大陸旅行團；已成團者、5月底前發團者仍可前往，但6月1日起將無限期停團。交通部長王國材15日表示，經誇部會討論，認為陸方不但沒有同客過來，又屢發惡意斷交行為及M503事件，因此，重啟禁團令是不得不的宣布，現在「球在對方」。

王國材說明，經跨部會討論，台灣團客赴陸旅遊仍有三個月的時間，2月7日宣布停招攬客前已經成團的，在3月1號到5月31號這段時間是可以出去的，若有跨過6月的則盡量以併團方式處理。

王國材表示，後續觀光署會與旅行業者協調，盡量以併團為原則，6月後不得出團，如果有涉損失賠償，觀光署這邊也會來處理。

王國材說，兩岸健康有序、善意的觀光交流是交通部一向的主張，去年11月宣布重啟兩岸觀光時已經釋出善意、解除赴陸出團令，希望能得到善意回應，而現在又做這樣的一個決定、再次禁止台灣旅客出團大陸，主要是因為一連串的惡意行為，不得不的宣布。

王國材強調，現在是「球在對方」，接下來就是期待陸方的行為怎麼樣、怎麼做，後續會另外再做因應。

觀旅業者於政策突擊轉彎相當不滿，盼總統當選人賴清德能提出觀光政策的正面解方，否則揚言520將上街抗議，對此，王國材表示，主要還是期待從現在開始可以得到陸方善意的回應，或許會讓下一任總統或下一任的部長可以依職權來重新討論。