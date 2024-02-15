「這檔妖股」漲贏輝達 技嘉、麗臺等15檔概念股超香

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股農曆春節休市期間，美國AI概念股噴漲，輝達（NVIDIA）衝破700美元關卡，漲幅破4%，但要說「天字第一號」妖股非美超微（Supermicro）莫屬，短短春節假期股價從663美元漲到880美元，漲幅飆破32%，分析師指出，15檔美超微概念股可望因此受惠。

美國最新公布的元月CPI年增3.1%超乎市場預期，但指標AI概念股的加持，讓投資人吃下定心丸，輝達在春節期間股價從693美元衝破700美元整數關卡，昨天收漲721美元、漲幅達4%；而台積電ADR也從118美元漲至129美元、漲幅超過8.8%。漲幅最凶猛的則是伺服器組裝大廠美超微，股價從663美元一舉飆破800美元大關、昨收880美元，漲幅超過32%。

分析師指出，受到美超微股價的帶動，台股15檔概念股蓄勢待發，今天技嘉、麗臺領軍衝上漲停，奇鋐、智原也都有近9%的漲幅。

分析師點名，美超微的相關概念股可以分為5大類，包含矽智財、CoWoS、散熱、板卡、伺服器，其概念股分別如下：

矽智財：世芯、智原、創意

CoWoS：台積電、日月光、京元電

散熱：奇鋐、雙鴻、建準

板卡：技嘉、麗臺、微星

伺服器：廣達、緯創、英業達

摩爾投顧分析師楊育華認為，新春開紅盤氣勢如虹，過去近24年來新春開紅盤日上漲機率高達75%，時間拉長一點後5日、10日、20日上漲機率仍高達70%~80%，也就是說到3月中之前都可以持續賺紅包錢，再配合目前美股AI指標股輝達、美超微、Arm股價屢創新高帶動，台股將有落後補漲行情。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。