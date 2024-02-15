《半導體》台積電補漲飆709元新天價 市值衝逾18.38兆

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)美國存託憑證（ADR）春節連假期間漲逾11％，今（15）日龍年開紅盤開盤即跳空飆漲9.75％至709元、再創歷史新天價，市值達逾18.38兆元，隨後漲幅雖因賣壓而略有收斂，早盤仍維持逾7％漲勢，11點後在多方發動下再度漲逾8.5％。

美國道瓊指數及標普500指數在春節連假期間創新高，台積電在今年展望及1月營收優於預期帶動下，ADR在連假期間累計漲逾11％，較台股兔年封關價溢價達25.5％，使今日龍年開紅盤上演補漲行情，市值自16.75兆元一舉跳增至18.38兆元，大增達逾1.63兆元。

台積電2024年1月自結合併營收2157.85億元，月增達22.4％、年增7.87％，創同期新高、歷史第四高，表現淡季不淡。公司預期首季營運將溫和修正，中位數營收約5722.4億元，季減8.5％、年增達12.5％，有望改寫同期新高。毛利率與上季相當、營益率略降至4年低。

展望2024年，台積電總裁魏哲家法說時預期，不含記憶體的半導體產業產值可望反彈逾10％，其中晶圓代工業可望成長達20％。台積電在AI及高速運算（HPC）等需求帶動下，今年美元營收可望年增達21～25％，表現優於產業平均，將是健康成長的一年。

台積電認為HPC為今年最大動能，預期3奈米營收可望成長達3倍、占比自6％升至14～16％。不過，量產估稀釋全年毛利率約3～4個百分比，5奈米轉換支援3奈米影響多落於下半年、估稀釋毛利率1～2個百分點。不過，仍預期長期毛利率逾53％目標可達成。

由於台積電預期首季營運淡季不淡，首季毛利率、全年成長展望及資本支出規模均優於市場預期，外資對此多持續看好營運後市，認為有助消除市場相關疑慮，維持「買進」及「優於大盤」評等不變，目標價介於698～770元間。