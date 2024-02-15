台積電7字頭買不下手！10檔高含「積」量ETF輕鬆當神山股東

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【旺得富理財網 李宗莉】台股今（15）日虎年開紅盤氣勢旺，台積電突破688元天價，站上700元大關，1張要價70萬元，小資心動想存股卻不敢追沒關係，統計台股共有10檔ETF的成分股中，台積電權重都有約3成以上水準，除0052、006208等6檔占比逾4成，00904、00923、00922等3檔，股價僅1字頭，00692也不到35元，4檔ETF目前股價都低於50元銅板價，輕鬆爽當神山股東。

台股再演「拉積盤」，除傳出蘋果今年對台積電3奈米強化版製程投片量可望比去年大增逾5成，並包下大量先進封裝產能，大摩最新報告也大力喊多，認為可能對主要客戶漲價10%，以轉嫁美國廠成本，成AI半導體的最大贏家，今起3年營收維持兩位數高成長，目標價由698元上調至758元。

觀察高含「積」量的台股ETF，其中以0052持股權重過半達55.54%最高，0050、006208等2檔則超過46%，而0053、006203與0057等3檔則同樣超過4成。

雖台積電持股佔比高，但多數ETF身價也不凡，如0052、0050、0057股價都超過百元，除非買零股，否則等於要至少10萬元才能入手1張。

鑑於今年半導體大型績優股後勁強，投資人若想參與半導體景氣復甦行情，又沒有太多資金，法人建議，反倒可留意00692、00904、00923與00922等4檔，股價都低於50元銅板價，其中更不乏20元以下者，抱高含積量ETF、半導體ETF過好年，既可參與今、明兩年半導體產業新一輪成長周期，亦可掌握未來30年由AI帶動的半導體紅利。

國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可透過「含積量」高的市值型ETF，跟上這波漲升趨勢。

如00922第1大持股即為台積電，占比約3成，其他主要成分股包含聯發科、鴻海、廣達等大型權值股，以及2成的金融股與部分傳產，既能分散風險，亦不會錯過台股輪動行情。

台積電1月法說後，等同宣告電子產業全面復甦，法人建議，若看好台股長期動能，投資人可布局含積量高、價格親民、產業分散的市值型ETF手，且若透過定期定額持續買進，不論幫自己存退休金或替小孩準備第一桶金，都很合適。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。