龍年開工日 台銀董座呂桔誠四個字看景氣

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臺銀初六開工日在總行舉辦新春歡慶活動，董事長呂桔誠對於龍年景氣，給出「穩健前行」的預估，並表示贊同主計總處GDP成長率3.3％的看法。他也指出，臺銀今年獲利也努力穩定前行，可以確定會比去年好。

呂桔誠指出，過年期間他與不少產業界人士碰面，今年不同產業會面對到不同問題，同時也有不同的挑戰與機會，整體而言，他認為就是「穩健前行」四個字。

呂桔誠進一步表示，從過年餐廳翻桌率和訂位率、百貨公司人潮，都能感受到國人更願意消費，可以探知景氣在「加溫」，因此他也認同主計總處對於今年GDP成長率3.3％的預期。

另外，在新鈔兌領情況上，也看出比去年更升溫，呂桔誠說，從今年1月到2月14日止，臨櫃加上ATM提領，一共發出867億元新鈔，七天年假ATM提領近68萬次，相較於去年春節連假十天70萬次，也能感受到「加溫」。

至於今年臺銀的營運，呂桔誠指出，1月稅前淨利37.6億元，加上政策性負擔8.4億元，總共46億元，是「好的開始」。逾放比則維持0.086％，備抵呆帳覆蓋率1,696％，都持續優於本國銀行水準，他相信今年能比去年更好。

房貸業務部分，臺銀過去三年都達成房貸新承作「兩千金」的目標，呂桔誠認為，今年要達成「兩千金」應該也相當有機會。

臺銀3月22日將設立福岡代表人辦事處，呂桔誠表示，臺銀作為半導體產業支持者，在產業國際化佈局方面，致力於提供一條龍、整合性的服務，辦事處也會與當地領導銀行合作，例如在日本，就與三井住友銀行（SMBC）、瑞穗銀行、以及三菱UFJ銀行合作。