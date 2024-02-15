怎麼降啦！Texas Roadhouse6德州火烤牛排只要500元、名字有「ㄐㄧㄤ」 滿額再送牛排

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為推廣美國牛肉，Texas Roadhouse德州鮮切牛排2月20日起攜手美國肉類出口協會推出「怎麼降啦！」優惠活動，人氣餐點全面降價，超夯火烤德州牛排6盎可只要500元，堪稱史上最低價。活動期間，消費者姓名中有「ㄐㄧㄤ」或英文名字為「John」，出示證明消費滿額再贈8盎司火烤德州牛排一份，超強優惠史無前例。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排降價主餐精選四款人氣餐點，最受歡迎的6盎司火烤德州牛排原價700元降價只要500元，8盎司同樣千元有找，700元就吃的到。Q彈有嚼勁的12盎司肋眼牛排也只要1,249元，平均降幅3成、還附一道新鮮配菜。針對飲食控制、蔬食愛好者則新推出599元的6盎司沙朗牛排沙拉，加價200元可升級為菲力牛排。

Texas Roadhouse的8盎司火烤德州牛排，700元就吃的到。圖／Texas Roadhouse德州鮮切牛排提供

開展餐飲集團董事長邱泰翰表示，『怎麼降啦！』是台灣人生活中常說的一句話，Texas Roadhouse德州鮮切牛排的『怎麼降啦！』希望帶給消費者更多驚喜，原來健康、美味的美國牛排，不用花大錢也吃的到，這麼好，怎麼降啦。

除餐點低價優惠，姓名中有「ㄐㄧㄤ」發音或英文名字為「John」的消費者，活動期間到店用餐，消費滿3,000元且包含至少一道活動主餐，出示證明現場再贈送德州火烤牛排8盎司一份（不含配菜）。

推廣美國牛肉，Texas Roadhouse德州鮮切牛排攜手美國肉類出口協會推出「怎麼降啦！」優惠活動。圖／Texas Roadhouse德州鮮切牛排提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排多年來致力於提供道地的美式料理，與美國肉類出口協會合作，強調使用美國進口的 USDA Choice 等級優質牛肉，以手工鮮切低溫熟成技術製成的牛排，搭配獨家香料，誘發食物最純粹的風味，為消費者帶來最無負擔、最單純的好味道。