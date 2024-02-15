勞保局給錢！開工日這給付平均9.8萬入帳 這5筆津貼接力

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領錢啦！開工日記得先刷摺 勞保局1給付今入帳 平均9.8萬元 下周5筆津貼接力

【旺得富理財網 李宗莉】開工日就有錢可以領！勞保局每月固定入帳的勞保各項給付，2月給付自今（15）日起執行，16筆款項將一直匯款到月底，除請領人數逾178萬人最多的勞保年金，將在2/27入帳，今日是國保喪葬給付的撥款日，平均人領9.8萬元，而自下周二（20日）起還有老農津貼、國民年金保險生育給付、老年年金等5筆給付接力入帳。

根據「勞保局行事曆」顯示，2月各項給付自本周起密集撥款，其中以2/29最多，包括產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付等7項，都會在當日入帳。

至於影響人數最多、近178.4萬人能領取的勞保年金，平均每人約領1.87萬元，核發總額約333.1億元，將在2/27入帳，但提醒今年起要滿64歲，才能全額領取勞保年金。

此外，國保遺屬年金給付則有12萬人可領取，核發金額約4.97億元，平均每人可領4141元；國保喪葬給付有873人可領取，核發金額約8556.8萬元，平均每人可領9.8萬元；國保老年年金給付有近141.19萬人可領取，核發金額約55.7億元，平均每人可領到3924元。

勞保局2月入帳各項給付如下：

2/15：國民年金保險喪葬給付等1項

2/20：老農津貼、農民月退休儲金等2項

2/22：國民年金保險生育給付等1項

2/23：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等2項

2/27：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）等3項

2/29：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付等7項。