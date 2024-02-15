太魯閣晶英酒店攜手山月村推「春日漫遊」住房專案 3天2夜含早晚餐每人7,500元

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農曆年後國旅市場漸淡，太魯閣晶英酒店攜手同樣位於太魯閣國家公園內的山月村於2月17日起至3月31日，推出三天二夜的「春日漫遊」住房專案，旅客可一次體驗山岳型五星級酒店與渡假小木屋二種度假氛圍。「春日漫遊」二人同行，平日含早晚餐，每人7,500元起。

山月村是隱身於太魯閣峽谷中的渡假村落，環山而立的獨棟木屋弧形排列，融入周遭大自然的同時，也處處展現太魯閣族文化的傳承，同樣坐落於峽谷山巒之間太魯閣晶英酒店秉持著與在地共生共榮共好的理念，與山月村攜手堆動環保、在地、藝術與文化的旅宿體驗。選擇「春日漫遊」者，每人可以7,500元起的優惠價格入住太魯閣晶英酒店「山嵐客房」﹑品嚐「梅園」或是「衛斯理自助餐廳」的美饌佳餚，並於翌日大啖「衛斯理自助餐廳」的活力早餐，隔日還可入住山月村「山月套房」，享用原民風格的早餐及晚餐。

喜愛親近山林的旅人，住宿期間可步行至臨近飯店的祥德寺、綠水、白楊等知名步道與景點。為鼓勵減碳旅遊，飯店另推出專車接送、專人導覽的半日遊，以集結共乘的方式邀請旅人一同探索太魯閣峽谷的壯麗風光。夜晚，原住民音樂會或歌舞表演熱鬧上演，帶領旅人交流彼此的心。而在星空下播映的峽谷露天電影院，則是洋溢著浪漫氛圍，適合情侶夫妻再度重溫約會的暖心時光。