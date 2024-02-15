春節遊花蓮 太魯閣13萬人次奪冠 新景點a2水岸也亮眼

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龍年新春7天連假，有很多人選擇出國旅遊，花蓮旅宿業平均住房率約7成，但大年初二市區住房率來到9成，仍有許多遊客湧入花蓮；根據花蓮縣政府觀光處統計春節各地觀光人潮，其中最受歡迎仍是太魯閣國家公園，與去年春節一樣維持13萬人次遊覽，花蓮近期新增一處風景優美景點a2水岸，春節期間入園人數創4萬多人次到訪。

觀光處指出，今年春節連假7天，春節期間花蓮縣旅宿業住房率平均來到7成，而大年初二市區的住房率有9成。與去年春節比較，去年農曆春節連假長達10天，去年春節旅宿業住房率初一8成，初二到初五天天高達9成，初六7成，收假前的初七也還有5成住宿率，整體平均近7成。

交通部分，台鐵花蓮站從小年夜開始到連假最後一天，7天進出站總人次約20萬人次，而自蘇花路廊南下進入花蓮車流量在連假期間總計約有8萬多輛車次。而與去年春節比較，去年從小年夜至初七期間，進出站總人次約22萬人次，蘇花路廊宜蘭南下進入縣境的車流量總計約有10萬輛次。

在各景點遊客人次部分，年味十足的太平洋燈會，今年比以往更多遊客前往，從小年夜起，除夕休園外，連假吸引近8萬人次到訪，而鄰近的東大門夜市迎來10萬多人次，七星潭風景區7萬人次，太魯閣國家公園多達13萬人次，鯉魚潭風景區2萬多人次，海洋公園也迎來3萬5千人次入園，最近相當熱門的新景點理想a2水岸有4萬多人次，大農大富森林園區則有1萬人次，台11線最具指標性的北回歸線地標也有近2萬人次到訪。

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府近年推廣觀光不遺餘力，除了辦理各大型活動，還連續推展花蓮縣優質友善旅宿認證計畫，已經輔導轄內旅宿業者123家共取得308張證書，花蓮縣百大伴手禮，選出16個金質獎，將在年後陸續與line禮物合作，將「花蓮禮好」相關品牌推出花蓮，行銷國際。

還有訪花必遊的東大門國際觀光夜市，張志翔說，獲經濟部優良市集樂活名攤活動中，拿下5星優良市集，全區攤位共獲得517顆星，258個攤商超過全園區一半以上取得星級認證，對縣府及攤商都是肯定。