低碳創新硬實力發威 國產建材1月營收史上新高

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大選過後，民間住宅市場供需逐漸恢復，加上半導體護國群山和衛星廠商，預拌混凝土需求大增，國產建材（2504）公布1月合併營收20.86億元，為史上單月新高，月增8.70％、年增46.59％。國產建材指出，在擇優出貨策略，陸續推出低碳混凝土等創新研發產品，今年高毛利、與高價值產品的出貨比例可望提升，因此，今年的獲利將可再上層樓。

依國產統計，1月的混凝土出貨量達到平均日出貨量顛峰的2萬多立方米，呈現「旺季加旺」的現象。

隨著北部都更大規模挺進、中南部科技業擴廠持續、加上公共工程與前瞻建設經費持續維持高檔，國產建材預期，今年整體景氣表現呈現向上發展的趨勢，集團的營收、獲利也將水漲船高。

為擴大競爭利基及市占率，國產建材表示，將透過全台多點布局，以區域聯防的形式讓客戶快速拿到貨，延續競爭優勢，未來幾年除了增設台南仁德廠、台中太平廠外，同時也在高雄與台南交界的大湖廠、新北汐止、高雄仁武和鳳山擴增最新低碳與AI自動化生產設備。

除預拌混凝土本業，國產建材指出，由於集團在全台擁有44.7萬多坪土地，將逐年進行有效的資產活化策略，例如月前售出的台南地產，交易總金額為16.40億元，獲利達10.39億元。未來將持續進行全台各地資產活化，除所屬南港大型開發案，國產建材集團的資產活化動作將成常態，也為集團獲利能力增添強勁動能。