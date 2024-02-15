2／15期貨市場掃描

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美股

受到叫車平台Lyft、Uber飛漲，以及輝達（NvidiaCorp.）取代Google母公司Alphabet成為全美市值第三大企業的激勵，美國四大指數14日全面跳高，收復13日部分因通膨居高不下而出現的失土。

道瓊工業平均指數2月14日終場上漲0.4％（151.52點）、收38,424.27點。那斯達克指數上漲1.3％（203.55點）、收15,859.15點。標準普爾500指數上漲0.96％（47.45點）、收5,000.62點。費城半導體指數上漲2.18％（97.63點）、收4,565.41點。

即將在2月21日公布財報的輝達終場勁揚2.46％、收739美元，創歷史收盤新高。根據路透社統計，輝達14日收盤市值來到1.825兆美元，超越Alphabet的1.81兆美元。輝達市值甫於13日超車亞馬遜（Amazon.com）。

值得注意的是，輝達的AI伺服器夥伴美超微電腦（SuperMicroComputer）同步飆漲11.25％、收880.55美元，創歷史收盤新高；1月19日起漲迄今已暴漲183％。Uber宣布70億美元的庫藏股計畫，股價聞訊跳空大漲14.73％、收79.15美元，創歷史收盤新高。

Lyft公布的上季獲利及拜華爾街預期、並稱2024年自由現金流量有望首次轉正，股價聞訊飛漲35.12％、收16.39美元，創2023年2月8日以來收盤新高。

加密貨幣概念股在比特幣總市值突破1兆美元、為2023年11月21日來首見後持續飆高。加密貨幣交易所Coinbase、比特幣採礦商MarathonDigitalHoldings、比特幣採礦商RiotPlatforms分別大漲14.24％、14.35％、14.12％。

美股13日甫因通膨數據暗示聯準會（Fed）恐推遲首次降息時間而下殺，道瓊工業平均指數當天挫逾500點、寫下11個月來最大單日跌幅。美國勞工部13日公布，1月消費者物價指數（CPI）月增0.3％、高於路透社調查的經濟學家預估值0.2％；年增率則多達3.1％、高於預估的2.9％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）3月原油期貨2月14日收盤下跌1.23美元或1.6％至每桶76.64美元，因美國上周原油庫存大增1,200萬桶的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油下跌1.17美元或1.4％至每桶81.60美元。

美國能源部2月14日公布，截至2月9日，美國商業原油庫存較前周增加1,200萬桶至4.394億桶，較過去5年的同期平均值減少2％，分析師平均預估為增加260萬桶；汽油庫存減少370萬桶至2.473億桶，較過去5年的同期平均值減少2％；蒸餾油庫存減少190萬桶至1.257億桶，較過去5年的同期平均值減少7％。

石油輸出國組織（OPEC）發布月報表示，1月份，OPEC一籃子平均油價為每桶80美元，較前月上漲1美元或1.3％。報告表示，2024與2025年，世界經濟成長率預估分別為2.7％和2.9％，較前月報告的預估略有上調，預計2023年下半年的健康動能有望持續。

報告將美國2024年經濟成長預期上調至1.6％，2025年的預測也上調至1.7％。歐元區今明兩年經濟成長預測維持在0.5％和1.2％，日本經濟成長預測也維持在0.9％和1％不變，中國經濟成長預測維持在4.8％和4.6％，印度經濟成長預測維持在5.9％和6.1％。巴西2024年經濟成長預測上調至1.5％，2025年預測維持1.9％不變。俄羅斯2024年經濟成長預測上調至1.7％，2025年成長預測維持在1.2％不變。

2024年全球石油需求成長預測與前月報告相同為年增220萬桶/日。鑑於美國經濟預期改善，美國石油需求預測也小幅上調，將對全球石油需求產生正面影響。今年，經合組織（OECD）石油需求預計將成長約30萬桶/日，而非OECD則成長約200萬桶/日。2025年，全球石油需求預計將年增180萬桶/日，其中經合組織國家的需求預計將增加10萬桶/日，而非經合組織國家的需求預計將增加170萬桶/日。

2024年非OPEC石油產量預計將增加120萬桶/日，石油供應成長的主要驅動力包括美國、加拿大、圭亞那、巴西和挪威。預計2025年非OPEC石油供應成長為130萬桶/日，主要由美國、巴西、加拿大、挪威、哈薩克和圭亞那等國的產油推動。1月份，12個OPEC成員國原油產量較上月減少35萬桶/日，至平均2,634萬桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨2月14日全面下跌，因出口市場競爭的影響。3月玉米期貨收盤下跌1.5％至每英斗4.2425美元，3月小麥下跌2％至每英斗5.8550美元，3月黃豆下跌1.3％至每英斗11.7050美元。美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）3月棉花期貨2月14日上漲2.5％至每磅94.38美分，3月粗糖期貨上漲0.5％至每磅22.74美分。

美國農業部2月份月報將2023/24年度美國小麥產量預估維持在18.12億英斗不變，出口量預估也維持在7.25億英斗不變，食用消費量的預估則是下調1,000萬英斗至9.6億英斗，因去年第四季麵粉廠的小麥研磨量創下歷年同期新低的影響，小麥期末庫存預估也因此較前月上調1,000萬英斗至6.58億英斗。

2月報告對2023/24年全球小麥展望的預期是供應、消費和貿易增加，但期末庫存下降。供應量較前月上調50萬噸，達到10.57億噸，主要是因為伊拉克和阿根廷的產量增加。全球消費量上調110萬噸，達到7.975億噸，主要是由於印度食品、種子和工業用量增加，印度政府繼續出售儲備以應對價格通膨。

世界小麥貿易量較前月上調120萬噸，達到2.107億噸，烏克蘭、阿根廷、澳洲和土耳其的出口量增加，遠遠抵消了英國和巴西出口量的減少。由於印度、中國和烏克蘭的庫存減少，預計2023/24年全球小麥期末庫存將減少70萬噸，至2.594億噸，為2015/16年以來的最低水準。

2023/24年度美國玉米產量預估維持在153.4億英斗不變，國內消費量的預估則是下調1,000萬英斗至124.55億英斗，出口量預估維持在21億英斗不變，期末庫存預估因此較前月上調1,000萬英斗至21.72億英斗。

全球玉米產量預估較前月下調315萬噸，其中巴西玉米產量預估較前月下調300萬噸至1.24億噸，墨西哥玉米產量預估較前月下調50萬噸至2,500萬噸，南非玉米產量預估較前月下調10萬噸至3,076萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨2月14日收盤下跌2.9美元或0.1％至每盎司2,004.3美元，美元指數下跌0.1％，3月白銀期貨上漲1.1％至每盎司22.387美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲2.1％至每盎司897.3美元，3月鈀金期貨上漲8.7％至每盎司935美元，因跌深之後有買盤逢低承接。本周稍早，鈀金價格跌至低於鉑金，為2018年4月以來首見。

RJOFutures資深市場策略師鮑勃·哈伯科恩（BobHaberkorn）表示，美國通膨數據高於預期，暗示聯準會並不會很快降息，對金價構成壓力。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）14日黃金持有量持平為840.48公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量持平為13,611.37公噸。

美國勞工部13日公布的數據顯示，今年1月美國消費者物價指數（CPI）較前月上漲0.3％，漲幅較去年12月擴大0.1個百分點，為去年9月以來最大月度漲幅。與去年同期相比年增3.1％，高於市場預期的年增2.9％。剔除波動較大的食品和能源價格後，1月核心CPI月增0.4％，漲幅較前一個月擴大0.1個百分點；年增幅為3.9％。

世界黃金協會報告表示，2024年1月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉減少51公噸，為連續第8個月減少，創2020年2月以來的新低，較2020年10月3,915公噸的歷史高點累計減少了19％，1月份金價下跌0.4％至每盎司2,053美元。1月底，全球黃金ETF總持倉為3,174.6公噸，管理資產規模2,100億美元。相比2023全年，全球黃金ETF持倉減少244.4公噸或7.6％，為連續第三年減少。

1月份，北美市場的黃金ETF持倉減少36.2公噸至1,606.3公噸，歐洲市場黃金ETF持倉減少17.5公噸至1,368公噸，亞洲市場黃金ETF持倉增加3.1公噸至141.1公噸，其他地區的黃金ETF持倉減少0.4公噸至59.2公噸。2023全年，北美市場的黃金ETF持倉減少81.9公噸，歐洲市場減少180.4公噸，亞洲市場增加19.1公噸，其他地區的黃金ETF持倉減少1.1公噸。