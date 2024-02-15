施振榮投身兩個夢 盼台灣未來對全球有重大貢獻

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大年初六新春開工，宏碁集團創辦人施振榮提出新年新希望，直言：「我有兩個夢」，期望已投入逾十年的淨零碳排事業及科文双融，能為台灣產業帶來再次掌握典範轉移的新契機，同時順勢造勢，借重台灣科技島的創新科技，為世界做出更大的貢獻。

因疫情停辦四年的實體團拜活動後，今（15）日包括宏碁、緯創及，科文双融等企業主管，先後前往施振榮家中拜年。對於新的一年，施振榮表示，人生七十又一回，在邁向80歲之際，希望能夠繼續不斷地學習，並對台灣未來做出更大的貢獻。

施振榮長期以來一直關注台灣的永續發展及競爭力，基於台灣未來長遠的發展，這些年他退而不休、至今仍持續善盡個人的社會責任（PSR），並持續挑戰困難、突破瓶頸、創造價值，更投身實踐兩個夢想，希望能為社會做出更大的貢獻。其中一個夢是希望台灣能掌握淨零碳排帶來的契機，及早投入做好產業典範轉移的準備，第二個夢則是持續推動科技與文化的双融。

施振榮指出，過去台灣曾在全球半導體（台積電）與個人電腦（宏碁）產業啟動了典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。

現正值全球推動淨零碳排的大趨勢，施振榮也呼籲，台灣要順勢造勢，要借重科技島過去多年累積的基礎，不斷創新。

目前在推動淨零碳排領域上，施振榮透過由他共同發起創辦的庫得科技、進軍電動物流車巿場，希望以創新的商業模式啟動電動車的典範轉移。此外，在零碳排船領域方面，施振榮則與其國際友人Gunter Pauli共同創辦了保利馬公司，並再次擔任董事長，希望啟動船舶巿場的典範轉移。

至於在推動科文双融方面，他也指出，台灣未來的新願景就要以成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation）為定位，打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地。

施振榮表示，過去台灣因為促進3C產品普及化已對世界的物質文明做出貢獻，但硬體只是載具，載具上的內容更與文化及生活息息相關，因此期待未來在矽科技的基礎上，台灣應當仁不讓，要讓來自台灣文化藝術的精神文明，也能對人類文明做出更大的貢獻。