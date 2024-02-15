《電週邊》宏碁拚好基本面 陳俊聖：股價反應投資人認同

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【時報記者任珮云台北報導】AI晶片霸主輝達（Nvidia）超越谷歌母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業。輝達股價在過去12個月狂漲231％屢創新高，漲幅居「美股七雄」之冠。對於輝達股價飆漲，同樣具有AI題材的宏碁(2353)又是怎麼看自家公司的股價？宏碁董事長陳俊聖表示，股市起起落落，宏碁就是把基本面做好；股票是投票機，股價是投資人對公司發展前景、策略和執行力等的認同指標。

宏碁創辦人施振榮則認為，AI是大趨勢但還要有價值應用的搭配，當股市有太多期待，可能會出現反應過度。若以直線式發展下去，AI所耗的計算力和電力可能會讓產業吃不消；必需要轉折，要有新的突破性才可行。

陳俊聖指出，去年第四季開始英特爾、微軟等陸續推出AI解決方案，未來還有一波波AI，宏碁硬體也會跟上，此外，加入NPU或APU處理器平台的廣義AI PC產品，預期未來比例會越來越高，並有機會成為標配。

去年宏碁新事業表現亮眼，展望今年，陳俊聖說，PC產業回到季節性走勢，今年PC產業最重要發展是AI PC，再者，AI PC跟過往多年來的PC很不同，終端也感受到其威力，預期未來更多人使用AI PC。

宏碁強攻「雙印」市場─印度、印尼，近年也成為公司亞太區業績動能，陳俊聖表示，由於雙印地區的標案更為明確，加上其人口多、年輕，PC滲透率還低，亞太地區後續成長動能將來自AI PC、電競與商用等三大領域產品。宏碁電腦和伺服器都有在印度製造，在印度的機會非常多，宏碁子公司安圖斯一年半前已經在印度設立公司。安圖斯預計於2024年底前公開發行、晉升集團IPO小虎隊。