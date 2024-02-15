降血壓顧心臟不必暴汗！「它」優於有氧運動

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降血壓顧心臟不必暴汗大喘氣！太極拳效果優於有氧運動

【中時新聞網 栗筱雯】源自中國的傳統武術太極拳好處多多，除了強健筋骨，防治失智症、帕金森氏症，改善睡眠品質，還能降血壓，這種武術動作和緩，特別適合年長者，近年在西方國家也頗受歡迎。中國大陸學術機構最近發表一項研究成果顯示，打太極拳降低收縮壓的效果，比有氧運動更好，更有可能維持健康的血壓。

此前已有研究顯示，能加快呼吸速度與心率的有氧運動，能夠防止高血壓前期（prehypertension）症狀惡化成為高血壓。另有報導指出，太極拳也有同樣功效。綜合醫療保健新聞網站Medical Xpress、美國《紐約郵報》報導，位於北京的中國中醫科學院（China Academy of Chinese Medical Sciences）為了進一步研究兩者對於血壓的影響，招募349名高血壓前期患者參與為期1年的研究。

這批受試者均為北京居民，年齡介於18歲至65歲，男女各166人、117人，在1年觀測期間進行每星期4天、每天1小時的運動計畫，太極拳、有氧運動（如慢跑、騎自行車）人數各半，研究之初、第6個月、第12個月各測一次血壓。

在辦公室環境與跑步機上步行狀態測得的結果顯示，太極拳組受試者的血壓平均變化為-7.01毫米汞柱（mmHg），有氧運動組受試者平均變化為-4.61毫米汞柱。太極拳組受試者甚至在第6個月測量血壓時，改善程度就比有氧運動組更明顯。受試者睡眠期間的血壓也一樣，太極拳組的降幅大於有氧運動組。1年研究期結束後持續監測顯示，太極拳組罹患高血壓的人數比較少。

專家認為，太極拳這種「活動式冥想」的運動方式有靜心效果，這很可能是低強度運動比高強度運動更能達到降低血壓目標的原因。研究成果已於本月9日發表於《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）。

文章來源：Study suggests tai chi is better at reducing high blood pressure than aerobic exercise

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