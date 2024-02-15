漢來美食1月營收5.56億元 創單月歷史次高 今年前二月累積營收可望創高

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漢來美食（1268）無畏農曆新年時間落在二月，一月仍展現強勢營運力，1月營收營收5.56億元，月增10.92％、僅年減4.50％，業績僅次於去年1月創歷史次高。展望後市，漢來美食全台48家餐廳今年2月春節業績較去年更上層樓，加上南港漢來飯店及品牌展店效益，除夕單日營收即較去年成長逾3成，尤其buffet升級版品牌「島語」自助餐廳，除夕至初五6天的營收達到1,600萬，目前訂位也已滿到3月底。「漢來蔬食」5家分店年節6天期間也刷新歷史，營收較去年成長逾23％，法人樂觀預估，漢來美食今年前二月累積營收可望創高。

漢來美食拓店的腳步將更趨積極，最新品牌「溜溜酸菜魚」專賣店將進軍北台灣，4月初將於桃園中壢開出第4家分店，今年則預計展店3家以上。而高端中菜品牌「東方樓」頂級粵菜，去年10月強勢推出後好評不斷，營收與旗下另一高端中餐品牌「名人坊」相較亦不遑多讓。漢來美食表示，今年另一重點工作將會放在汐止中央工廠及研發中心的籌備建置上，以因應未來快速展店的供應需求。

今年春節落在2月，漢來美食1月營收與去年涵蓋除夕至開工長達10天長假的業績相比毫不遜色，主要是春節前已陸續展開尾牙活動，以台北南港宴會廳來說，首年加入即貢獻單月近5千萬業績。

春節期間「來美食APP」則推出刮刮卡遊戲功能，消費滿額即可獲得遊戲機會，中獎機率百分百，獎項總價值逾200萬，讓顧客享美食之餘還能獲得帶回餐飲抵用券的好彩頭，回饋支持漢來美食的會員。