觀光股重傷 AI、IC設計龍舞乾坤 51檔龍飛九重天

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台股農曆年後開紅盤，台積電今（15日）開盤跳空大漲，上演一個人的武林，領軍AI族群攻高，指標股技嘉強勢亮燈漲停，台股大漲548.50點奪下好彩頭，大盤終場以18,644.57點作收，創下歷史新高，成交量更放大至4,926.95億元。

春節封關期間，台積電ADR累計漲幅超過9％，台積電今日領軍權值股衝鋒，開盤跳空以新天價709元開出，市值飆破18兆元，同步締造新高，台積電大聯盟同步歡漲，辛耘、弘塑亮燈漲停，帆宣、家登、光洋科、中砂、盟立、信紘科也大漲超過半根漲停，勝一、精材也漲逾3%。

AI晶片霸主輝達市值超車亞馬遜後仍馬不停蹄，14日超越谷歌母公司Alphabet，躍居全美市值第三大企業，也帶動AI概念股成市場焦點，指標股技嘉開盤即亮燈漲停，盤中開開關關，高低價差達16.5元，但在題材撐腰下，收盤仍穩收一根漲停板，緯創、廣達也大漲近5％，其中緯創成交量達158,745張，居台股個股之冠。AI族群包括智原、世芯-KY、日月光、聯發科、緯穎、英業達也同步大漲。

IC設計股也龍舞乾坤，點晶、力積亮燈漲停，力旺、譜瑞-KY、系微、金麗科、通嘉、矽統、偉詮電、創惟均大漲超過5％。

此外，滑軌大廠川湖、PCB廠金像電、散熱廠雙鴻、奇鋐、CCL大廠台燿也強勢攻上漲停。

觀光族群因政府宣布停招陸客團，相關類股黯然失色，在台股大漲之際，旅行社、觀光飯店、航空股均面色鐵青。航空雙雄、星宇航同步下挫，旅宿業成今日台股重災區，包括晶華、夏都、雄獅、寒舍、雲品、鳳凰、漢來美食、燦星旅、六角、易飛網、富野、山富、五福、亞都、老爺知與洛碁均大幅走跌。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華泰、傳奇、點晶、新復興共51檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股及電子類股表現亮眼，漲幅分別為6.5％、4.59％，觀光類股、油電類股表現疲軟，下挫2.75％、1.05％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾9.9％共15檔，其中24檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為華泰（2329）、業旺（1475）、傳奇（4994）、奇鋐（3017）、立積（4968）、豐藝（6189）、志聖（2467）、榮創（3437）、技嘉（2376）、辛耘（3583）。

上市跌幅逾6.9％共10檔，2檔個股跌停，收盤跌幅前十名依序為宏旭-KY（2243）、國化（1713）、寒舍（2739）、瑞祺電通（6416）、所羅門（2359）、恆大（1325）、洋華（3622）、雲品（2748）、夏都（2722）、旭暉應材（6698）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、群創（3481）、台積電（2330）、英業達（2356）、廣達（2382）、華泰（2329）、聯電（2303）、長榮航（2618）、元大高股息（0056）、昆盈（2365）。

上櫃漲幅逾9.96％共10檔，27檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為點晶（3288）、新復興（4909）、南俊國際（6584）、東生華（8432）、台微醫（6767）、越峰（8121）、均華（6640）、育富（6194）、雙鴻（3324）、豪勉（6218）。

上櫃跌幅逾7％共12檔，1檔跌停股，收盤跌幅前十名依序為印鉐（8080）、信立（4303）、寶碩（5210）、安克（4188）、立端（6245）、富野（2736）、普鴻（6590）、五福（2745）、福永生技（4183）、山富（2743）。

上櫃成交量前10名個股依序為永捷（4714）、安國（8054）、廣運（6125）、國統（8936）、台燿（6274）、兆利（3548）、良維（6290）、元太（8069）、振發（5426）、力致（3483）。