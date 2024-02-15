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年前家電換機潮 集雅社1月營收年增26.7％

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受惠年前家電換機潮，集雅社（2937）1月營收4.31億元，年增26.70％;除了年前買氣發酵，搭上過年團圓對於電視等影音設備的娛樂需求提升，讓高階OLED大尺寸電視躍升為1月熱銷商品，成為營收增長動能。

面對來勢洶洶的AI浪潮，集雅社家電規劃師指出，目前市場最普及、最能體現智慧聯網為生活帶來便利的家電，莫過於電視、空調、空氣清淨機、除濕機等，藉由遠端遙控，在手機上即可操控開啟家電，除此之外也可透過APP了解家中溫度濕度預約開機行程，自動調節最舒適的環境，同時達到節約能源。

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