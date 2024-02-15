開工不哭 老賴茶棧推加1元多1杯揪團開喝

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新春開工不憂鬱！連鎖手搖飲品牌「老賴茶棧」，推出「一元復始，開工應援」優惠活動，來幫辛苦的上班族們加油打氣，只要在2/15、2/16到全台任一門市購買「豆香紅茶」一杯，就可以再用1元加購一杯「老賴紅茶」，每人僅限購2組，活動加購限定老賴紅茶不可額外加料，售完為止(限來店和來電自取)。兩款皆是經典熱銷飲品，無論是自己盡情爽喝，還是分享給同事贏得辦公室好人緣，都祝福龍年能夠繼續大展身手。

老賴茶棧兩款明星飲料慶開工，幫助上班族們快速收心，其中豆香紅茶的豆漿，都是每一間店面當天手工熬製，從黃豆開始浸泡、研磨，再以明火煮至散發誘人焦香，除了無法取代的獨特滋味，也流露著濃厚人情味；而經典的老賴紅茶，選用南投一帶的茶廠，製作過程採傳統窯悶煮茶葉，保有最原汁原味的茶香，甜度則以特級砂糖調味，喝起來多了一番古早味。

另外老賴茶棧將於3/22~3/25參加台北國際連鎖加盟大展，目前全台展店破百間，總部在給予新進加盟主的資源也相當完整，從原物料、物流、設備及各項SOP等，讓第一次創業就上手。老賴茶棧也開出優質加盟條件，與加盟主簽約三年、續約不加價，店面營業額不抽成，為讓品牌永續經營，在原物料控管上，採雙重自主檢驗，食材安全無虞，帶給消費者最好的口感與體驗。

近期老賴茶棧也與「鮮乳坊」攜手研發新品，推出「青山一抹綠」系列飲品，是抹茶控必收的飲品清單，希望透過聯名活動，推廣單一乳源、在地小農好味道，各自亮出暢銷口碑商品，首推老賴茶棧的手工豆漿，搭上鮮乳坊「桂芳牧場」的莊園級鮮乳，催生出「豆香鮮奶」，豆香乳、鮮奶郁雙重絕配，香味層層堆疊瀰漫，滋味濃而不膩，還可搭配珍珠，滿足咀嚼感。