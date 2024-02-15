招手年輕世代 凱基人壽前進校園培育保險新星

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凱基人壽長期耕耘校園金融教育推廣，透過舉辦各式活動，提前將保險觀念與業界生態分享予年輕學子。2024是凱基人壽元年，凱基人壽除致力成為客戶的幸福守護者，更用心扮演年輕世代職涯的引領者，今年首次舉辦「青年領袖寒期營隊」，吸引許多大專院校學生參加，三大主題不僅讓年輕世代了解更多金融保險知識，更有助提前探索未來職涯發展。

延續去年高滿意度營隊內容設計，2024年凱基人壽「青年領袖寒期營隊」加入全新元素，推出「知名網紅開講」、「天賦心理學」及「專業證照夢想版圖」等年輕世代有感的三大主題，內容涵蓋金融產業前景輕鬆談、從名人金句看人生職涯規劃、如何透過心理學分析更認識自我、從桌遊模擬人生與保險夢想，到世界財經知識等寓教於樂的課程，讓參加學生更加了解金融保險產業、提升保險專業知識，並從中發掘個人天賦及對未來職涯的方向探索，有助於年輕世代的保險知識提升與未來職涯規劃等面向。

許多參加營隊的應屆畢業生興奮地表示，「從金融產業分析到實踐夢想價值，從認識自我到透過桌遊更了解保險和人生，我內心的保險魂被點燃了！很開心自己因為這場活動更了解保險產業，能在畢業前確定未來人生志向的感覺真好！」凱基人壽也以具體行動回應年輕世代，配合接下來3至4月的大專院校就業博覽會熱潮，凱基人壽會持續深入校園拓展金融保險教育推廣；5至6月的畢業季前夕，將舉辦「2024年青年領袖營隊」活動，讓更多有志投身保險產業的青年學子提前認識業界生態，凱基人壽將提供暑期免費專業證照輔導課程，助攻年輕世代藉由提前取得金融保險證照，展開充滿無限可能的幸福人生。

為迎接年輕的優質業務部隊加入，凱基人壽持續提供長達15個月高額財務補助「精英專案」，符合條件且達標者不僅可配置一台iPad，最高還可領取38萬元財務補助金；此外，業務新人還可參與2024年凱基人壽「卓越計畫」，透過一站式培育及與時俱進的數位智能輔助工具、線上線下學習資源，助攻年輕世代階段式提升業務專業力，成為全方位保險規劃人才，打造出專屬自己的優質團隊，一步步朝人生夢想邁進。