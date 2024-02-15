嘉市新春團拜放「棗生桂子」 黃敏惠願龍年生育率提升

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春節連假結束，15日開工，嘉義市政府與各機關團體在市府一樓中庭新春團拜，喜氣洋洋，紅桌上放紅棗、花生、桂圓、蓮子等乾果，象徵早生貴子，市長黃敏惠鼓勵龍年多生貴子，提升生育率，培養國力。

嘉市府指出，2022年我國婦女總生育率在低至0.87人，出生嬰兒數14萬人，市府為鼓勵生育，2023年每名新生兒的生育津貼從1萬4000元提高為2萬2000元，領先全國，並提供育兒照顧喘息服務。 依據內政部戶政司人口統計資料，本市出生人口2022年1186名、2023年1223名，去年比前年增加37名；市府將持續精進各項友善育兒措施，提供產前產後的優質服務及公托增設，建構友善育兒環境，讓青年安心生養。

今天嘉義市政府、財政部南區國稅局嘉義市分局共同舉辦嘉義市各界春節團拜活動，熱鬧滾滾的舞龍表演、榮光幼兒園活潑可愛的舞蹈演出，揭開序幕。

黃敏惠、南區國稅局嘉義市分局長黃昭月、嘉義市議員、機關團體代表及里長、市府主管等齊聚，互道新年恭喜，喜氣洋洋。

黃敏惠致詞表示，新春開工第一天，看到百工百業、各行各業齊聚，熱絡相互道賀聲，特別是在經歷了3年多的疫情之後，更顯得格外珍貴和意義非凡。

黃敏惠還說，祈求新的一年，國泰民安，風調雨順，今年龍年，期勉市府團隊秉持龍馬精神，攜手為市政打拚，讓市民更幸福、快樂，而桌上放置象徵早生貴子的紅棗、花生、桂圓、蓮子等乾果，是祝福、也是期許多生育，培養新國力。