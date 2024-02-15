陳立委｜龍年開大紅盤 留意三檔題材股

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根據歷史經驗，年後開春日台股上漲機率達七成，今年龍年果然開紅盤，指數今以18,664點紅盤開出，早盤大漲逾六百點，主要的功臣還是護國神山台積電，由於AI成長趨勢強勁，帶動3奈米晶圓代工及先進封裝訂單供不應求，台積電今年營運仍是穩健成長。

類股方面，AI概念股如：緯創（3231）、技嘉（2376）、世芯-KY（3661）、奇鋐（3017）及晶心科（6533）等，表現仍是火熱。美國AI晶片龍頭Nvidia的AI產品H100 GPU需求強勁，Nvidia周二收盤時的市值首次超過亞馬遜，顯示出今年主流股仍是AI類股。

總經方面，美國1月消費者物價指數CPI 年變動3.1%，高於市場預期的2.9%，但台灣1月的消費者物價指數（CPI）年增率大幅收斂，降至1.79%，創7個月新低，顯示國內通膨壓力持續減輕，台灣經濟基本面良好，央行搶先在FED之前降息的機率提升。

選股上依舊以基本面佳為主，可留意1月營收成長，未來產品有競爭力題材個股，如：

1. 麗臺（2465）：111年度全年EPS -3.32元，去年前3季累計EPS -2.72元，元月營收較去年同期成長67.99％。麗臺為電腦及智慧醫療研發製造商，與NVIDIA為長期合作夥伴，新產品NVIDIA GPU伺服器出貨量持續增加，且AI管理軟體AIDMS，在AI趨勢發展下，持續切入半導體、車用、醫療等領域，今年營收及獲利可望大爆發。

2. 金像電（2368）：111年度全年EPS 8.86元，去年前3季累計EPS 4.96元，元月營收較去年同期成長68.94％。金像電為多層印刷電路板之製造公司，主要產品應用為伺服器PCB，佔營收比重約7成。展望今年，伺服器訂單需求維持滿檔，且持續提升AI伺服器市佔比重，預估今年獲利有望創下歷史新高。

3. 先進光（3362）：111年度全年EPS 3.05元，去年前3季累計EPS 2.19元，元月營收較去年同期成長70.65％。先進光為專業光學鏡頭研發與製造公司，目前台中新廠產線陸續開始量產，擴充產能順利。受惠NB庫存調整接近尾聲，且AI NB持續帶動NB鏡頭出貨量，加上去年拿下車用鏡頭新客戶，今年營運可望成長。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。