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13F報告》投資魅力增！加國養老基金新購入阿里 這幾個大戶也增持

  • 工商時報 黃欣
阿里巴巴14日美股股價上漲2.5％。圖／美聯社
阿里巴巴14日美股股價上漲2.5％。圖／美聯社

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第一財經報導，近日多家機構提交的最新持倉13F文件顯示，2023年第四季，阿里巴巴成為加拿大最大的養老基金新買入標的，電影「大賣空」原型旗下對沖基金、索羅斯基金管理公司、Appaloosa對沖基金均大幅增持阿里巴巴股票。阿里巴巴美股股價14日上漲2.5％。

外媒分析加拿大年金計畫投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board，簡稱CPPIB）13F申報文件，顯示2023年第四季，這家加拿大最大養老基金新買入阿里巴巴，阿里為其第四季規模最大的新買入標的，持倉達到360萬股，市值2.79億美元。

電影「大賣空」原型Michael Burry旗下對沖基金Scion Asset Management LLC第四季增持阿里巴巴2.5萬股，總持倉7.5萬股。截至2023年第四季末，在Scion所披露的持倉中，按持倉市值計算，阿里巴巴為其最大持倉，占其資產的6.1％。

索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）2023年第四季增加了87.5％的阿里巴巴股票持倉，至7.5萬股，持倉價值約為581萬美元。

有「抄底王」之稱的對沖基金Appaloosa將阿里巴巴持倉增加了20％，在2023年第四季增加了435萬股阿里巴巴股份。

美股三大指數14日集體收漲，阿里巴巴美股股價上漲2.5％。

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