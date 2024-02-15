標普全球永續年鑑，合一連兩年入選

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合一（4743）15日宣布，入選國際永續評比機構-標普全球(S＆P Global)「2024永續年鑑」(The Sustainability Yearbook 2024)，為台灣生技製藥產業中唯一連續兩年入選該年鑑的公司，是今年全球22個入選的製藥企業之一。

標普全球依據企業永續評比結果(Corporate Sustainability Assessment, CSA)發布永續年鑑，為全球最具公信力的ESG評鑑之一。2024年從全球62個產業，超過9,400家公司中挑選ESG績效最佳的759家企業納入永續年鑑。

標普全球永續評比顯示，合一生技在產品責任、資訊透明度、責任營銷及職業健康安全等四項獲得滿級分，在創新管理、產品品質管理、環境管理、重大主題管理、商業倫理、政策影響及生物多樣性等七項，排名製藥業前3％；在全部的28項受評項目共有16項名列全球製藥業前5％。

合一董事長黃山內表示，ESG不僅是應盡的企業社會責任，更是驅動公司成長的永續競爭力。合一甫於去年12月成為台灣生技製藥業首家入選道瓊永續指數(DJSI)的公司，今年再次入選永續年鑑，展現合一的永續績效躋身全球領導群之列。

他表示，合一秉持「科學、誠信、透明」的經營理念，未來將持續落實公司治理，運用專利技術開發全球創新藥，同時推動節能措施與低碳製造實踐環境永續，兼顧所有利害關係人的利益，創造永續的共享價值。

標普全球(S＆P Global)「2024永續年鑑」台灣有兩家製藥生技入選，除合一生技連續兩年在「製藥業」入選外，藥華藥也首度在「生技業」評比入選。