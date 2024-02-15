中國大陸呼吸道疾病疫情趨緩 16日起解除「定點監測、鼓勵採檢」措施

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疾病管制署15日表示，依據大陸衛生部門發布資料顯示，中國南、北方類流感就診率於今年1月初達高峰後已連續四周下降，流感以外之呼吸道病原體則呈低度流行，因此，原本為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自去年11月26日起啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，評估已完成階段性任務，自2月16日起取消該項措施。

疾管署說明，自去年11月26日啟動之該措施，是針對我國4處國際機場，從中國、香港及澳門地區入境之有症狀旅客，可主動洽機場檢疫人員評估「自願性配合」採集鼻咽檢體；截至今年2月13日止共採檢586人，檢體檢出以流感病毒（64％）、新冠病毒（18％）為主，均無偵測出中國大陸新興或異常病原體，明起正式解除，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

疾管署表示，雖目前大陸COVID-19疫情處低點，惟亞太及東南亞地區近期COVID-19陽性率處高點，鄰近國家如日本病例數持續上升，因此今年原本自1月3日起於桃園國際機場、1月17日起於高雄國際機場及金門小三通港埠、2月1日起於馬祖小三通港埠，免費提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取之措施，將延長執行至3月31日為止。截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次，顯示民眾接受度高。