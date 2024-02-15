海外、房貸業務雙引擎 台銀新春元月獲利報喜

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台銀今日舉行新春歡慶活動，董事長呂桔誠報喜，今年1月稅前淨利37.6億元，加上政策性負擔8.4億元，共計約46億元。

台銀去稅前盈餘達284億元，若加上政策負擔的99億元，已達383億元，創下歷史新高，至於今年是否可比去年好、再創佳績，呂桔誠笑說：「我們努努力」。

台銀去年底取得金管會同意，到日本福岡設置代表人辦事處，外界認為是台銀挺「台積電」的一種表態。

福岡辦事處預計3月22日開幕，呂桔誠表示，台銀作為半導體產業的支持者，希望協助產業業者進行國際布局，銀行業者提供一條龍服務，從DBU(外匯指定銀行)延伸到OBU(國際金融業務分行)。

台銀設日本福岡辦事處，並與當地的領到領導銀行合作，這是台銀國際化布局的一個策略，最主要也能夠服務商進行國際化，提供整合性性服務。台銀與日本三大銀行合作，包含SMBC(三井住友銀行)、Mizuho(瑞穗銀行)、UFJ(三菱銀行)。

另外，台銀去年房貸新承作量，也達到「兩千金」目標，也就是新承作房貸金額達到2000億元，起碼是連續3年都達標，今年是否再拚「兩千金」？呂桔誠說：「有機會、有機會」。

台銀資產負債管理審慎，維持「低逾放比、高備抵呆帳覆蓋率」，1月逾放比為0.086％，備抵呆帳覆蓋率為1696％，超過本國銀行的水準。