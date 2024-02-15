從營建工人走向旅館業 布農族鋒哥靠勞動署方案轉跑道

7年前從軍中退役的布農族人「鋒哥」，退伍後求職之路相當不順利，曾從事營建工程、內場廚房、修繕等工作，之後因腰部開刀離開職場，一直想要找份穩定的工作，幾經波折，所幸透過朋友介紹參加「部落旅宿服務人員培訓班」，經過300小時扎實訓練，順利轉換跑道到旅館業擔任房務工作。 家住南投縣信義鄉東埔村的鋒哥，年輕時投入軍旅生涯長達7年，退伍後曾在台北擔任營建相關工程工作，之後轉職擔任內場廚房、修繕行業，退伍後的工作一直不穩定，讓他感到很無奈，希望能在家鄉找到安定的工作。 所幸經朋友介紹，鋒哥報名參加勞動力發展署中彰投分署委託「社團法人南投縣原住民多元經濟教育職能發展協會」辦理的「部落旅宿服務人員培訓班」，經過3個月、共300小時訓練，學習人際關係與溝通技巧、觀光與民宿法規、餐旅基礎英文會話、房務舖床作業實務等課程，終於有了一技之長，並透過媒合找到溫泉旅館的房務工作。 中彰投分署指出，受新冠疫情、少子化等因素影響，旅宿業近年來人力缺口大，分署推動疫後改善缺工擴大就業方案，以「勞工就業有獎勵、雇主用人有補助」方式，盼促進旅宿、餐飲等行業復甦，活絡就業市場，該方案將持續到今年6月底，有意參加者參加缺工職前訓練結業還能領有參訓獎勵金。 鋒哥說，在家鄉要找工作真的不容易，所幸勞動部推出疫後改善缺工擴大就業方案，透過經驗豐富的老師手把手教學，不但能擁有一技之長，結訓還能領到獎勵金5000元、偏遠地區加碼3000元，更順利就業，可以在家鄉安定生活，不必為了工作四處漂泊。