神山帶頭攻 48檔亮燈漲停 這些題材有機會補漲

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投組表現：

昱展新藥（6785）表現最佳，新掛牌籌碼穩健，股價再創歷史新高

世紀（5314）表現最差，漲多列入處置交易， 10日線出現支撐買盤

盤勢預測：

周四台股反應封關期間國際股市漲幅，開盤跳空創下歷史新高，盤中更來到18,725的歷史高點，搭配節後買盤歸隊，成交量放大至逼近5,000億元，量價齊揚創下近年新春紅盤日盤中最大漲點。

周四台股族群反映美股封關期間表現，美超微與輝達股價連創新高，多檔AI伺服器與矽智財族群領軍攻擊，盤中如奇鋐、雙鴻、技嘉、川湖、金像電、台光電等亮燈漲停。台積電反映ADR大漲11％以上利多，盤中也創下709元的歷史新高，更是貢獻台股大漲500點以上的最大功臣。盤中有多達48檔股票亮燈漲停，但也有如觀光、航運以及部分1月營收不佳股，相對弱勢。

周五台股指數漲多稍見觀望，中小型股有機會接棒補漲。族群仍以AI為主流，留意散熱、PCB、伺服器、光通訊與矽智財等，中低價股的補漲力道。另可留意1月業績亮眼股的續航力道，部分重電、軍工與內需題材股有機會補漲。

投組表現：

昱展新藥（6785）表現最佳，受到新藥取得印度專利，股價創下新高。

金麗科（3228）表現最差，股價多頭續強，往500元邁進。

盤勢預測：

台股金龍年開紅盤，開盤噴出600多點，指數最高衝上18,725點，一舉突破歷史前波高點18,619點，由護國神山台積電帶領下，也是突破前高688元，拉動台股金龍年開紅盤氣勢，未來只要AI族群續強，多頭有機會帶動指數往二萬點持續邁進。

投組表現：

昱展新藥（6785）表現最佳：取得戒毒藥龍頭Indivior授權，長期走勢看望，持續看好。

晶彩科（3535）表現最差：創高之後拉回整理，未跌破重要支撐，後勢看好

盤勢預測：

大盤開高走高，終場上漲548.5點，收18644.57，成交量4926.95億元，在類股方面，電半導類股表現最佳，漲幅6.5％，觀旅類股表現最差，跌幅2.74％；權值股方面，台積電上漲51元，漲幅7.89％，收在697元，聯發科上漲35元，漲幅3.74％，收在972元。

展望後市，台股隨著封關期間國際股市的大漲，指數直接開高走高創下歷史新高，呈現量增價揚的多頭格局，但要特別注意後續量能的變化，後續量縮的話可留意低接的位置；選股上，過去我們建議布局的IP類股和軸承類股皆以拉開漲幅，短線上不追高，展望下周最大的題材就是MWC的世界通訊大會，會聚焦在Wifi 7 及 5G相關的發展，投資人可以持續關注。

投組表現：

元山（6275）表現最佳，15日股價上漲1.62％，股價在月線之上，留下下影線，成交量萎縮，反彈可期。

晶彩科（3535）表現最差，15日股價下跌3.66％，股價開高走低，留下紅K，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場收在18,644.57點，上漲548.5點，漲幅3.03％，成交量4,926.96億元。

類股方面，半導體表現最佳，漲幅6.6％，觀光餐飲表現最差，跌幅2.8％。權值股台積電上漲51元，收在697元，聯發科上漲35元，漲幅3.74％，收在972元。

展望後市，大盤在春節假日期間，台積電ADR上漲超過11％的情況下，一舉飛越18,619點的歷史新高，最高來到18,725.47點，由於台積電最高來到709元，差一檔未能鎖住漲停，後續有回檔休息的需求。選股方面，AI股的華泰、弘塑、辛耘、萬潤、智原、金像電、健鼎、台燿、台光電可特別關注。