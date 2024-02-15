財政部新會期推所得稅法等三優先法案

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立法院新會期20日開議，財政部已備妥本會期力推的三大優先法案，包括海關進口稅則部分修正案、優化扣繳制度的所得稅法修正案，以及鎖定電子發票的加值型及非加值型營業稅法修正。

其中，所得稅法部分，包括修正扣繳義務人範圍，由負責人與責應扣繳單位主管等自然人，修正為給付所得之營利事業、機關、團體等組織；同時，比照居住者扣繳的處理方式，增訂非居住者扣繳稅款之繳納、憑單申報及發給期限，遇連續三日以上國定假日得延長五日。

第三則是修正未依規定填報憑單罰則，賦予稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。

至於海關進口稅則部分稅則修正草案，則是為履行台灣和馬紹爾經濟合作協定中我方關稅減讓承諾、符合世界貿易組織（WTO）相關規範及配合行政院組織改造，主要內容是原產自馬紹爾的農業及工業產品計稅則3,043項關稅稅率修正至免稅。

財政部強調，本條修法的預期效益為深化台馬雙邊經貿關係，有助台灣經營太平洋地區經貿及合作關係；彰顯台灣遵守WTO規範及減讓的承諾。

至於加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案，鎖定電子發票，包括營業人開立電子發票負有依限將電子發票及相關必要資訊存證電子發票平台義務；傳輸時限、開立電子發票及相關必要資訊之範圍，授權財政部公告。

同時也增訂營業人未依限或未據實存證電子發票及相關必要資訊者，得按次處行為罰。

財政部表示，截至目前為止，電子發票占統一發票張數比率約9成，雲端發票占B2C電子發票張數比率約6成，若營業人未正確傳輸電子發票平台存證，影響層面甚廣，因此具有修法急迫性。

效益部分，財政部指出，有助確保消費者可及時透過電子發票平台或統一發票兌獎App確認取得雲端發票及查詢消費明細；及維護統一發票中獎清冊資料庫正確性，避免因闕漏發票資訊損害消費者兌獎權益。