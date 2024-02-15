美國會大砍預算 傳政府F-35戰機訂購數量將減18％

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兩名知情人士透露，由於美國國會對即將公布的國防預算訂定上限，政府不得不尋求節省開支，總統拜登因此希望，五角大廈明年購買的F-35戰機數量減少18%。

路透社報導，五角大廈對洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）F-35匿蹤戰機訂購數量將從預期的83架降至70架以下，預計支出將減少16億美元。

F-35訂單減少可能影響洛克希德馬丁這家大型國防承包商。該公司約1/4營收來自F-35專案。國際上對F-35的需求依舊強勁，每架飛機價格在8000萬美元至1.2億美元之間，具體取決於型號。

路透社率先披露這項消息後，洛克希德馬丁股價下跌2.6%。洛克希德馬丁在聲明中表示，他們「未來幾個月期待與拜登政府和國會就2025會計年度預算進行合作」。

消息人士指出，拜登的總體國防和國安預算要求預計為8,950億美元，這將迫使一系列計畫大減，導致現有計畫延後，並在烏克蘭和以色列戰爭耗盡武器庫存之後，拖延建立武器庫存的努力。

上述消息人士還說，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與白宮管理及預算局（White House's Office of Management and Budget）之間的預算協商基本上已經結束，但預算請求預定3月11日公布前，最終金額還可能會有變化。

五角大廈審計長拒絕置評，負責F-35計畫的聯合計畫辦公室（Joint Program Office）也不願發表意見。

五角大廈去年計劃，將以98億美元向洛克希德馬丁購買83架F-35匿蹤戰機。