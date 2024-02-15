雲品1月營收創單月歷史新高、 年增10％ 前二月累積營收可望攀峰

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雲品國際（2748）受惠國際觀光、內需餐飲雙復甦，加上委託經營事業成果豐碩、一月營收首度衝破3億元、達3.03億元、年增10％，創單月歷史新高。展望後市，雲品旗下二館飯店在春節連假住房表現暢旺，加上年後春酒旺季到來，委託經營據點「亞果薈」也於2月加入營運行列，法人樂觀推估，雲品今年前二月累計營收可望創高。

雲品以委託經營案積極布局觀光市場，受委託營運據點已達十二處，今年會有二處新據點邁入營運行列，將能有效推升營運動能，並提高淨利率。雲品透過君品酒店和雲品溫泉酒店的星級飯店營運與館外宴會餐飲、受理委託經營管理事業，以三大主要營運項目持續創新與優化營運動能。

雲品1月在住房業務上，日月潭雲品溫泉酒店持續維持良好穩健的住房表現，加上適逢台灣選舉的歸國投票住房需求，君品酒店的住房率持續攀升，雲品酒店與君品酒店首季住房整體表現可期。另外，在尾牙、大型外燴與結婚宴會方面，在1月份也接近滿檔，2月份將持續維持暢旺的成績，都是持續推升雲品營收成長的主要動能。

雲品與亞果遊艇聯手規劃的「亞果薈」，已於除夕夜試營運，將在2月19日正式開幕，目前宴會訂單已經接到2025年第1季，平均桌價落在19,990元至25,990元間，雲品旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至920桌以上，全年的婚宴接單量仍有可觀的成長空間。另外，目前籌備中的烏來「蘇卡利‧漫活」溫泉別墅，亦將於今年第二季正式與消費者見面，將以永續、奢華精緻溫泉的旅宿與獨特的附屬餐飲與宴會服務進入觀光餐旅市場，營運市況有望持穩向上成長。

雲品在發展觀光餐旅事業的同時，亦持續關注永續旅遊、減碳淨零等措施，除了全面更換零碳排的大瓶裝洗沐備品外，雲品溫泉酒店日月潭長期推出的負碳排專案加價植樹活動，將於今年春季適合植樹的季節時，在花蓮和平鄉海拔950米山坡地為首批響應負碳排加價植樹的賓客們種下一棵樹，並掛上客人署名且寫下心願或給地球永續文字的雷雕水泥版，一起為環境固碳盡一份心力，也期待未來有更多消費者持續支持與參與。

雲品表示，公司致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題，短期規劃執行各項創意行銷與優質產品，中長期則佈局多角化經營策略，期待讓營運績效能夠穩健成長，除了籌備中的台南安平「亞果薈」、新北烏來「蘇卡利‧漫活」二處據點今年邁入營運，目前洽談中、議約中的新案，在今年會有初步成果，雲品將承攬更多委託經營案，有效維持穩定成長的新動能。