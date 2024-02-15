外資買超562億 台股開春寫3大驚奇 聚焦3大族群

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外資搶補買超562億 三大法人2/15買超台股615億元

外資等三大法人在台股農曆年長假後的開紅盤首日（2/15）大舉買超，搶著回補台股包括AI、半導體等供應鏈，總計單日的買超金額達615.57億元，而幕後最大主力仍是源自外資的強力回補股票。

外資與陸資在金龍年的首個紅盤交易日，係買超562.57億元；投信法人逢高小幅調節，賣超11.09億元；自營商自行買賣部分係買超22.2億元，避險部分係買超41.88億元，合計單日買超64.08億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》AI題材股「龍爭虎鬥」 台股開春寫3大驚奇

美國經濟韌性強、企業財報佳，加上降息方向不變，市場風險情緒正面，S&P500 升破5000點大關，再刷歷史新高。在美股多頭續攻以及AI題材信心不墜下，台股在農曆年後的第一個交易日收盤大漲548.5點，該上漲點數是歷史第六大漲點，而收盤價18644.57點及盤中18725.47點都雙雙創下歷史新高。至於護國神山台積電（2330）盤中站上7字頭，最高價709元則亦是創下歷史新高。

產業景氣復甦推動台股龍年開春就上演多頭驚奇，台股今上市櫃漲停家數合計達52檔，AI相關題材的漲停股包括辛耘（3583）、均華（6640）、志聖（2467）、技嘉（2376）、麗臺（2465）及雙鴻（3324）等。

「美股七雄」之冠的輝達，拜AI運算晶片需求火熱之賜，股價在過去12個月狂漲231％屢創新高，14日股價收漲2.46％以739美元作收，市值攀抵1.825兆美元，領先Alphabet的1.821兆美元。由輝達帶動的AI狂潮，在青龍年初，相關概念股表現「龍爭虎鬥」。

分析師指出，美國1月CPI高於市場預期，Fed官員繼續謹慎看降息。延續1月FOMC會議政策基調，Fed官員強調不急著降息，Powell重申不太可能在3月降息，預期Fed首次降息時間將落在5月或6月。

安聯投信台股團隊表示，電子產業各類應用的庫存調整與復甦進度不一，不過整體呈緩步復甦態勢，今年有望持續溫和成長，而成長將集中在先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，從產業來看AI仍是市場注目的焦點；舉例來說，首先主要CSP對2024年資本支出展望正向並聚焦於AI相關投資；其次，AI伺服器瓶頸仍為COWOS，年中後可關注產能開出的狀態；此外，手機的庫存回補力道有所減弱、PC需求緩步回升，而傳統伺服器仍受到AI排擠，車用與工業庫存的修正也仍在持續。

群益創新科技基金經理人杜欣霈表示，在台股新年假期期間日韓股市與美國科技股表現強勢，也帶動台股龍年開紅盤一舉站上18600之上。

後市來看，全球製造業景氣回升已然確立，台灣電子廠商庫存回歸正常水平，循環週期的轉升有利台股相關產業，加上AI科技題材持續發酵，相關族群市場需求與商機題材可期，對於台股表現亦具有正向助益。

惟短期在股市已累積一定漲幅，加上市場仍持續消化降息時點延後的訊息，且今年亦是國際間的大選年，政經局勢的變化仍牽動市場投資情緒，操作上仍須提防波動，建議可採分批布局方式來因應，類股方面，仍持續看好IC設計、矽智財、半導體等表現。

後市來看，全球製造業景氣回升已然確立，台灣電子廠商庫存回歸正常水平，循環週期的轉升有利台股相關產業，加上AI科技題材持續發酵，相關族群市場需求與商機題材可期，對於台股表現亦具有正向助益。

惟短期在股市已累積一定漲幅，加上市場仍持續消化降息時點延後的訊息，且今年亦是國際間的大選年，政經局勢的變化仍牽動市場投資情緒，操作上仍須提防波動，建議可採分批布局方式來因應，類股方面，仍持續看好IC設計、矽智財、半導體等表現。

（時報資訊 任珮云）

台股開紅盤漲548點單日第5大漲點 收18,644點新高

台積電飆漲近8%，以697元收盤創高，加上AI概念股強漲，台股今天龍年開紅盤終場大漲548.5點，收在18644.57點，刷新台股歷史收盤新紀錄，也創史上第5大單日漲點紀錄。

台股今天跳空開高，早盤一舉攻上18725點盤中歷史新高點，終場上漲548.5點，收在18644.57點，創收盤新高紀錄，成交值放大至新台幣4,926.95億元。

晶圓代工廠台積電今天大漲51元，收697元創新高，漲幅7.89%，AI概念股強勢，技嘉漲停，緯創漲4.82%、廣達漲4.51%，股王世芯-KY漲7.92%。

（中央社）