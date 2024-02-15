明安一月超旺 營收衝至17億元

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在復盛、大田和鉅明於農曆年前開出一月營收好成績之後，高球桿頭二哥明安（8938）年後第一個上班日公告營收，在缺乏子公司明揚的合併收入，明安今年一月單月營收達17.69億元，比去年有合併明揚的一月營收16.15億元，年增9.53％。

農曆年前去了一趟美國的明安總經理周益男15日表示，根據主力市場美國下游客戶的反應顯示，新品已在1月底、2月初鋪貨完成，而疫情期間過度訂貨的庫存，也在各種行銷活動中，有了良好的去化，因此，美國市場今年還可以，高球桿頭代工，今年看起來不會太差。

周益男指出，由於子公司明揚尚未復工，明安今年一月營收未有明揚的合併收入，表現仍然亮眼的主要因素是應下游客戶要求，為新品趕工出貨，加上去年12月的貨品遞延至今年1月出貨，因此，才能達到17.69億元，年增9.53％的好成績。

他說，今年第一季看起來是樂觀的，屬於旺季水準，已無疑義，即使到了第二季、第三季的淡季，也不會像去年的淡季那麼淡。

不過，2月因台灣農曆長假，而明安大陸廠農曆年假期又比台灣年假來得長，工作天數少，雖然大陸廠已有部份員工陸續返崗，因此，今年2月營收將比1月營收，明顯縮水。

至於第二季的單量變化，周益男表示，下游客戶的訂單、以及明安的接單生產，大約有4到6個月的前置期，因此，要到今年3月，才可比較確定第二季的營運狀況。