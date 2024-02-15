永捷1月營收攀近11個月單月新高 月、年雙增30％、25％

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永捷（4714）受惠運動品牌客戶調整庫存的力道已趨緩，加上巴黎奧運龐大商機的加持，帶動終端下游包括製鞋、紡織等相關傳統產業之客戶等拉貨力道，1 月營收5,842 萬元，月增30％，年成長25％，為近 11 個月單月新高。在營運展望加分推進，股價強登漲停。

永捷表示，旗下PU合成樹脂應用在運動鞋材、 服裝透濕膜等訂單拉貨力道穩步回升。今年伴隨可撓式HC材料 、PU合成樹脂商機發酵，加上旗下長榮泰山、荷久暻等兩大不動產個案步入完工交屋旺季，營運、收益動能樂觀期待。

永捷為專業開發與製造 PU合成皮樹脂廠商，近年除開發處理劑，及特殊功能性樹如折紋變色樹、絨毛絲光 樹、水性樹及傢俱、運動鞋用耐水解樹等高附加價值應用外，更積極發展複合材料嵌合不同樹脂結構技術，將事業版圖延伸跨入銅箔基板、觸控薄膜、表面處理等應用。

永捷指出，近年業務接單與研發重心轉向利基型的新市場與ESG環保材料新產品為主，保持投入研發經費約為營收2％～5％，提升關鍵競爭力；包括「水性樹酯」為環保型樹酯、「熱塑性聚氨酯彈性體」等，提升綠色經濟發展能量，精進毛利率與獲利表現。

展望今年，永捷維持慎樂觀看法。其中，PU合成樹脂等訂單有望隨著巴黎奧運登場，提振客戶拉貨力道，包括歐洲與大陸等客戶之環保無毒PU樹脂材料所延伸的相 關代工產品進行開發認證，亦有望於今年加入出貨排程，為營運帶來正面挹注。

此外，永捷可撓式HC材料已於去年第三季出貨給中國客戶，預期未來將隨著折疊式手機市場的成長， 帶動主要客戶的拉貨力道提升。