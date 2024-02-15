小宅化加劇 每戶2.53人創歷史新低

房價高檔、少子化趨勢，導致每戶人口數量減少，小宅化趨勢加劇，去年底全台平均每戶人口僅剩2.53人，再創歷史新低，比起十年前每戶人口減少了0.3人，比起20年前更減少了近0.7人，房地產業者認為，以小家庭為主的家庭結構，加上房價均高不下，未來小宅化的趨勢仍延續不變。

根據內政部統計顯示，30年前時全台每戶平均人口為3.82人，雖然人口數戶數雙雙增加，不過人口增幅遠不及於戶數增幅，30年來人口增加約242萬人，不過戶數則大幅增加了456萬戶，使得每戶平均人口數持續減少，2009年跌破每戶3人，僅剩2.96人，特別人口數在2019年達到高峰後開始進入負成長時代，再度加速了每戶人口數的減少，至去年底每戶平均僅有2.53人。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，受到高房價影響，房價單價上揚，為了控制總價迎合消費者的需求與能力，建商推案坪數越來越精簡，本來小宅化趨勢在雙北最顯著，但雙北以外都會區這波房價也暴漲許多，小宅化的趨勢也開始向雙北以外延伸，加上近年來家庭人口數量越來越精簡，小宅市場接受度一直維持高檔不墜。

以各縣市來看，台北市每戶2.36人為六都中人口最少的直轄市，高雄市2.38人、新北市2.42人居次，桃園、台中與台南的平均家戶人數都略高於2.53人。而基隆市則為全台每戶人口最少的縣市，每戶僅2.27人；彰化縣則為本島中唯一每戶多於3人的縣市，每戶達3.05人。

曾敬德表示，因應人口人數精簡與房屋價格上揚，開發商在規劃空間時也會仔細雕琢，包括原本的三房產品與兩房產品坪數都會比早年做得更小，甚至廚房與餐廳空間位置都出現改變，並且增加多一套衛浴或更衣室等規劃，去迎合現代人對於空間使用的需求。