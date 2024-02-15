安平燈區吸306萬人次 台灣燈會主燈「龍來台灣」接續登場

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台灣燈會率先由安平燈區打頭陣，2月3日啟燈以來，已創下306萬參觀人次，緊接著台灣燈會主燈「龍來台灣」，將於24日元宵節當天在高鐵燈區啟燈。市長黃偉哲表示，台灣燈會屆時將展出300組作品，期許市府團隊繼續努力，讓來自全國各地的賞燈遊客，見證台南人榮耀。

春節期間湧現賞燈人潮，不過，也有不少人走逛安平燈區一圈後，抱怨未如預期，也有觀光客覺得，龍崎空山祭比安平燈區更有看頭。面對各種批評，黃偉哲也解釋，主要是有人把安平燈區和2008年台灣燈會相比，事實上，今年台灣燈會有2個燈區，安平燈區有30組作品、台灣燈會有300組作品，內容不一樣但都很具特色。

他說，由於國家燈會向來只展出15天，從元宵節啟燈到3月10日，歷年來，其他縣市燈會都舉辦30多天，台中承接台灣燈會甚至還舉辦超過60多天，因此，台南也率先推出安平燈區，春節期間讓遊客就有燈可賞。

黃偉哲表示，今年除了台灣燈會安平燈區外，台南有多項燈節，包括新營波光節、鹽水月津港燈節、月之美術館等，此外，龍崎光節空山祭將持續到2月18日，今年參觀人數可望破新高。他說，每個燈節背後都是公務人員犧牲休假，服務返鄉民眾及外地遊客，感謝所有同仁的付出。

下周六登場的高鐵燈區共有主展區、城里有光展區、綠能燈區3大展區，占地近28公頃，隨著高達22米主燈已完成組裝，各大主題作品也陸續進場施工中。