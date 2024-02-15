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13F報告》輝達首度公開持股 這幾檔盤後齊飆

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輝達周三盤後股價微跌0.14%，報738美元。圖／美聯社
輝達周三盤後股價微跌0.14%，報738美元。圖／美聯社

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據輝達（Nvidia）周三晚間披露的文件，該AI晶片王持有安謀（Arm Holdings）、SoundHound AI和Nano-X Imaging股份。

這份輝達首次向美國證券交易委員會（SEC）提交的13F文件亦披露，截至2023年12月31日，輝達持有少量Recursion Pharmaceuticals和自動駕駛公司TuSimple Holdings的股份。

輝達周三盤後股價微跌0.14%，報738美元，在之前的一般交易時段其股價上漲2.46%，收在739美元，創下收盤歷史新高，市值來到1.825兆美元，超越谷歌母公司Alphabet（股價漲0.55%，市值1.82兆美元），成為身價第三高的美股企業，僅次於微軟與蘋果。

輝達掌控約8成的高階AI晶片市場，這樣的領先地位使其股價在2023年大漲兩倍多，今年以來上漲47%。

周三盤後，安謀股價上漲2.81%，SoundHound AI飆漲46.34%，Nano-X盤後飆漲80.82%，Recursion Pharmaceuticals大漲13.64%，TuSimple大漲25%。

輝達在2020年試圖以400億美元收購安謀，但最終迫於監管機關反對，而於2022年初宣告放棄這項交易。根據這份13F文件，截至去年底，輝達持有價值1.47億美元的安謀股票。今年截至2月14日，安謀股價已經大漲68%。

輝達早在去年7月就已披露向Recursion投資5,000萬美元。截至去年12月31日，輝達持有之Recursion股份價值來到7,600萬美元。

輝達披露持有SoundHound價值367萬美元股份。SoundHound開發用於語音識別的AI軟體。輝達持有少量TuSimple股份，這家中國公司去年12月宣布將關閉美國業務，並在上個月宣布從那斯達克下市的計畫。

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