上洋1月營收年增26％ RIV二門市開幕 搶攻精緻洗衣商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上洋產業（6728）元月合併營收1.92億元，受惠空調及洗衣設備出貨順暢，銷售業績表現較去年同期為佳，加上去年農曆年集中1月份基期較低，推升上洋1月營收年增26％。

上洋指出，近年來三菱重工空調的指名度提升，冬季暖氣需求、換屋潮等均帶動家用空調市場買氣從去年底即開始回暖，另相較2023年1月遇年假營業天數少，今年同期空調銷售回到水準表現，呈現淡季不淡趨勢。

而公司瞄準年後換家電、夏日前搶先換機需求，空調早販檔期活動目前已開跑，即日起至4月30日前購買三菱重工指定空調，即可享好禮多選1，預期透過短期優惠，將能進一步推高三菱重工品牌熱度。

此外，上洋預計今年上半年將推出更適合台灣住宅類型及民眾需求的空調機種，滿足現代人多種的生活樣貌，進一步搶攻小宅市場；而為強化銷售及服務渠道，除原有經銷商、賣場、線上電商外，今年第一季起將陸續與連鎖量販、3C通路品牌合作，全面強化實體銷售通路，完善服務鏈。

在洗衣服務方面，RIV精緻洗衣營運策略成功使其業績成長幅度優於預期，今年將加大展店力道，2月份松山健康店、大直樂群店新門市即將開幕。松山健康店也將嘗試多元化空間運用，開放店內空間予企業或個人品牌申請短期進駐，首波將與生活香氛品牌配合，透過店內空間展出香氛產品，打造沉浸式服務體驗，進一步提升附加價值與品牌層次，未來也規劃與不同產業品牌展開異業合作，帶動台灣精緻洗衣產業進入新格局。