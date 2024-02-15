高雄空品連年提升 空品良率、PM2.5明顯改善

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高雄空氣品質逐年提升，依據環境部監測數據顯示，高雄2023年的空氣品質良率(AQI≦100)高達88.9％，已經連續4年突破8成，而PM2.5年均值為16.8μg／m3，這2項數據均持續明顯改善，顯示高雄市近期推動的空汙管制措施，已有初步成效。

高市府環保局近年持續推動固定、移動、逸散等3項汙染源管制空品改善措施，包含擴大行業汙染查核，促使業者製程改善及汙染減量、推動汽電共生及發電機組減煤措施，興達電廠1、2號機已於2023年9月30日屆期，3、4號機則將於今年9月30日屆期、前30大工廠汰舊換新及製程改善、柴油車行業別管制，提升檢測量能、完善空氣品質維護區網絡，高雄港區空維區出入車輛合格率已達98.6％、推動智慧工地，提升工地防制效率等，致力於改善高雄空氣品質。

此外，高雄市也結合淨零轉型成立「產業淨零大聯盟」，透過企業「以大帶小」，推動AI製造、製程節能、「碳捕捉再利用、封存(CCUS)」等技術合作及交流及設立的「淨零學院」，與國際查驗機構、學校及產業簽署合作備忘錄，培育淨零人才。期能協助產業能源、製程改善，加速傳統重工業低碳轉型，並同時達成減汙減碳的目標。

環保局表示，近年空氣品質雖逐年改善，但環保局仍會持續督促業者導入新技術，改善製程並降低能耗，達到汙染減量、碳排轉型的目標，朝向建立永續城市的目標前進。環保局改善空汙的立場與市民期待一致，也呼籲企業一起努力，共同改善高雄市空氣品質。