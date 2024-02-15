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京城建設農曆假期售出1戶 3月底前可望入帳

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由於成屋「美術皇居」的銷售過戶，京城建設（2524）今年一月營收2.56億元，年增130.30％，而豪宅建案「京城天贊」在今年農曆連假期間，售出1戶，預估3月底之前也可入帳，為第一季營收打底。

京城建設發言人周敬恆15日表示，一月營收2.56億元，主要來自美術皇居的銷售入帳，占一月營收比例近六成，主要是美術皇居的產品坪數大，總價高。

他說，農曆過年期間，農16的豪宅建案「京城天贊」已售出1戶，預估3月底可望入帳，貢獻營收，由於科學園區的議題帶旺高雄房市，繼續看好北高雄的發展。

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