《光電股》友達1月營收年增15.6% 彭(又又)浪：面板今年審慎樂觀

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【時報記者張漢綺台北報導】友達光電(2409)公佈2024年1月合併營收為184.4億元，較上月減少16.2%，較去年同月增加15.6%，友達董事長彭(又又)浪指出，雖然整體經濟還有挑戰，面板市場已見復甦契機，審慎樂觀看待2024年面板景氣。

友達1月面板總出貨面積達156.9萬平方米，較去年12月減少14.9%。

友達2023年合併營收為2479.6億元，年增0.5%，歸屬於母公司業主淨損為182.0億元，較上年度虧損211.01億元收斂，每股虧損2.37元；累計2023年面板總出貨面積達2098.5萬平方米，年增9.5%。

展望今年，由於各面板廠彈性調整稼動率相當明顯，為今年面板景氣帶來復甦契機，彭(又又)浪指出，雖然整體經濟還有挑戰，但面板業因沒有新廠開出，且各面板廠產能彈性調整，市場更有紀律，供需更為健康，加上AI PC有望帶動換機潮，審慎樂觀看待2024年面板景氣。

在車用產品部分，友達2023年車用相關營收達430億元，占整體營收比重17%，今年全球汽車銷量預估成長3%，由於智慧座艙、車用面板數量及面積都快速放大，友達也收購德國BHTC，增加車用的產能及技術能力，未來幾年友達車用產品營收仍可持續維持兩位數成長。