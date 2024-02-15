布局高消費市場有成 聯發國際1月營收6,474.6萬元、年增31.7％

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手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際餐飲事業股份有限公司（2756）因2023年積極調整「Sharetea歇腳亭」市場版圖，門市汰弱留強，美國、香港等高毛利消費市場的門市比重大幅提升，門市布局的調整推動1月合併營收重回營收水平達6,474.6萬元、年增31.7％。

展望後市，「Sharetea歇腳亭」市場布局調整後，門市多數集中在美國、香港、加拿大等高單價地區，其中，美國門市占比最大。雖然2023年受美國市場通膨及利率問題影響而放緩展店速度，但2024年隨著環境壓力因素逐漸緩解，公司將加速拓展「Sharetea歇腳亭」美國及香港門店數，待新門市陸續開出，將有望提升公司成長動能。

據國際研調機構Grand View Research研究，全球珍珠奶茶市場規模預估至2027 年將達到 42.5億美元，聯發國際看好全球手搖飲市場的發展空間，公司將適時調整加盟策略，吸引新、舊加盟主，以期能加快展店速度。除了持續拓展美國、香港市場的門市拓展，並將目標範圍放大至歐洲、中東、墨西哥等地區，在多個國家展開「Sharetea歇腳亭」拓點計畫，2024年「Sharetea歇腳亭」全球將繼續展店計畫。